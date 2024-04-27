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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Валансьен - Гренобль
Валансьен - Гренобль: обзор матча 27 апреля 2024
Валансьен
27.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 35 тур
2 : 0
Завершен
Гренобль
29'
N. Venema
56'
Ф. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валансьен - Гренобль
Желтая карточка
J. Kayi Sanda
88'
Замена
С. Дукуре
️️️️
N. Venema
75'
Замена
A. Boutoutaou
️️️️
Ф. Жуниор
70'
Замена
M. Lilepo
️️️️
М. Ойевуси
69'
67'
Замена
P. Meissa Ba
️️️️
В. Постолачи
67'
Замена
D. Rigo
️️️️
S. Touray
60'
Замена
Т. Валь
️️️️
Н. Мбемба
58'
Замена
А. Саньянг
️️️️
Л. Жозеф
58'
Замена
N. Ntolla
️️️️
А. Сбаи
ГОЛ! 2:0!
Ф. Жуниор
Пас отдал
N. Venema
56'
ГОЛ! 1:0!
N. Venema
Пас отдал
Ф. Жуниор
29'
17'
Желтая карточка
М. Диарра
14'
Желтая карточка
M. Xantippe
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
8
Souleymane Basse
ЦЗ
27
Allan Linguet
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
14
J. Cuffaut
(К)
ЦФ
14
Nick Venema
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Гренобль
1
Брис Мобле
ВР
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
21
Аллан Чапчет
ЦЗ
27
Mattheo Xantippe
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
21
Jessy Benet
ЦФ
22
Saikou Touray
ЦФ
Главный тренер
Франк Риззетто
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
2
Tanguy Lienard
ЦЗ
23
Julien Masson
ЦП
9
Jean Eric Moursou
ЦП
28
A. Boutoutaou
ЦФ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Гренобль
23
Мамаду Диоп
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
6
Dante Rigo
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
5
Pape Meissa Ba
ЦФ
22
Natanael Ntolla
ЦФ
4-1-1-4
16
4
27
5
8
6
Бансе
8
14
50
Жуниор
27
Ойевуси
14
4-1-5
1
Мобле
29
Пакье
21
Чапчет
27
4
Диарра
26
Мбемба
9
Постолачи
22
21
75
Жозеф
10
Сбаи
50
Жуниор
28
28
50
Жуниор
27
Ойевуси
99
99
27
Ойевуси
14
22
Дукуре
22
Дукуре
14
22
6
6
22
26
Мбемба
25
Валь
25
Валь
26
Мбемба
75
Жозеф
7
Саньянг
7
Саньянг
75
Жозеф
9
Постолачи
5
5
9
Постолачи
10
Сбаи
22
22
10
Сбаи
Остались в запасе
Валансьен
Гренобль
1
Lassana Diabate
ВР
2
Tanguy Lienard
ЦЗ
23
Julien Masson
ЦП
9
Jean Eric Moursou
ЦП
Главный тренер
Ариэль Якобс
23
Мамаду Диоп
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
Главный тренер
Франк Риззетто
Остались в запасе
1
Lassana Diabate
ВР
2
Tanguy Lienard
ЦЗ
23
Julien Masson
ЦП
9
Jean Eric Moursou
ЦП
Остались в запасе
23
Мамаду Диоп
ВР
39
Mathys Tourraine
ЦЗ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Главный тренер
Франк Риззетто
Статистика матча Валансьен - Гренобль
1
2
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
15
14
Офсайды
0
2
Количество передач
511
429
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
3
9
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Гренобль
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Azzedine Souifi, France
Стадион:
Stade du Hainaut, Valenciennes
Новости команд
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