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Расписание матчей
Евро-2024
Израиль - Греция
Израиль - Греция: обзор матча 02 сентября 2011
Израиль
02.09.2011, пятница, 17:05
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа F, 9 тур
0 : 1
Завершен
Греция
60'
С. Нинис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Греция
+4
Желтая карточка
Я. Маниатис
Замена
Я. Маниатис
️️️️
Д. Салпингидис
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
С. Нинис
Желтая карточка
Д. Салпингидис
Желтая карточка
Б. Натхо
Желтая карточка
О. Бен Харуш
Замена
Б. Натхо
️️️️
А. Коэн
ГОЛ! 0:1!
С. Нинис
Замена
О. Дамари
️️️️
И. Шехтер
Желтая карточка
К. Кацуранис
Замена
Т. Хемед
️️️️
Э. Захави
Желтая карточка
Б. Каял
Замена
Г. Макос
️️️️
П. Кафес
Желтая карточка
А. Коэн
Желтая карточка
П. Кафес
Желтая карточка
Э. Захави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
0
Дуду Ават
ВР
5
Рами Гершон
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
0
Йосси Бенаюн
ЛП
0
Юваль Шпунгин
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
8
Альмог Коэн
ЦП
9
Лиор Рафаэлов
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
11
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандес
Греция
13
Михалис Сифакис
ВР
4
Яннис Зарадукас
ЦЗ
0
Пантелис Кафес
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
0
Авраам Пападопулос
ЦЗ
21
Константинос Кацуранис
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
10
Георгиос Карагунис
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
7
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Израиль
23
Гай Хаймов
ВР
0
Тамир Коэн
ЦП
20
Эйял Голаса
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
22
Омер Дамари
ЦФ
8
Томер Хемед
ЦФ
Греция
12
Александрос Цорвас
ВР
2
Яннис Маниатис
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
6
Григориос Макос
ЦП
8
Танос Пецос
ЦП
9
Никос Либеропулос
ЦФ
2-5-2
0
Ават
20
Бен Харуш
3
Бен-Хаим
0
Бенаюн
7
Каял
8
Коэн
9
Рафаэлов
0
Шпунгин
11
Шехтер
7
Захави
3-2-3-2
13
Сифакис
15
Торосидис
4
Пападопулос
0
Пападопулос
4
Зарадукас
0
Кафес
21
Кацуранис
7
Нинис
10
Карагунис
7
Самарас
14
Салпингидис
11
Шехтер
22
Дамари
22
Дамари
11
Шехтер
8
Коэн
6
Натхо
6
Натхо
8
Коэн
7
Захави
8
Хемед
8
Хемед
7
Захави
14
Салпингидис
2
Маниатис
2
Маниатис
14
Салпингидис
7
Нинис
14
Фетфацидис
14
Фетфацидис
7
Нинис
0
Кафес
6
Макос
6
Макос
0
Кафес
Остались в запасе
Израиль
Греция
23
Гай Хаймов
ВР
0
Тамир Коэн
ЦП
20
Эйял Голаса
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
Главный тренер
Луис Фернандес
12
Александрос Цорвас
ВР
11
Лукас Винтра
ЦЗ
8
Танос Пецос
ЦП
9
Никос Либеропулос
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
23
Гай Хаймов
ВР
0
Тамир Коэн
ЦП
20
Эйял Голаса
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
Остались в запасе
12
Александрос Цорвас
ВР
11
Лукас Винтра
ЦЗ
8
Танос Пецос
ЦП
9
Никос Либеропулос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандес
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Израиль - Греция
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
03.06.2026
Израиль
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
Рамат-Ган
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