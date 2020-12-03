Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гранада - ПСВ
Гранада - ПСВ: обзор матча 03 декабря 2020
Гранада
03.12.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа E, 5 тур
0 : 1
Завершен
ПСВ
38'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - ПСВ
88'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
Э. Захави
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Р. Сольдадо
83'
Желтая карточка
Д. Мачис
77'
Замена
Х. Молина
️️️️
Л. Милья
76'
71'
Замена
Т. Баумгартль
️️️️
Д. Дюмфрис
61'
Желтая карточка
М. Гетце
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Х. Санчес
56'
Замена
Л. Суарес
️️️️
А. Соро
56'
40'
Желтая карточка
И. Сангаре
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мален
Пас отдал
Ф. Макс
38'
Замена
Э. Захави
️️️️
Н. Мадуэке
Желтая карточка
Х. Санчес
27'
Желтая карточка
Д. Дуарте
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
27
Марио Гетце
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
20
Нони Мадуэке
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Силва
21
Нева
5
Санчес
22
Дуарте
24
Вальехо
25
Гоналон
6
Милья
21
Эррера
11
Мачис
29
Соро
9
Сольдадо
3-2-1-3-1
38
Мвого
21
Боскальи
4
Тезе
30
Макс
6
Сангаре
13
Росарио
24
Дюмфрис
20
Мадуэке
27
Гетце
18
Гакпо
14
Мален
9
Сольдадо
7
Пуэртас
7
Пуэртас
9
Сольдадо
29
Соро
97
Суарес
97
Суарес
29
Соро
5
Санчес
20
Фулкье
20
Фулкье
5
Санчес
6
Милья
19
Молина
19
Молина
6
Милья
24
Дюмфрис
32
Баумгартль
32
Баумгартль
24
Дюмфрис
Захави
20
Хендрикс
20
Хендрикс
Захави
20
Мадуэке
7
Захави
7
Захави
20
Мадуэке
Остались в запасе
Гранада
ПСВ
23
Пепе Санчес
ПЗ
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
26
Максим Делань
ВР
29
Адриан Файн
ОП
37
Ричард Ледесма
АП
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
23
Пепе Санчес
ПЗ
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
29
Адриан Файн
ОП
37
Ричард Ледесма
АП
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Гранада - ПСВ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
Новости команд
Все
Гранада
ПСВ
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:42
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:42
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+