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Расписание матчей
Германия. Кубок
Грайфсвальдер - Унион
Грайфсвальдер - Унион: обзор матча 17 августа 2024
Грайфсвальдер
17.08.2024, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Унион
67'
Й. Вертессен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грайфсвальдер - Унион
90'
+1
Замена
А. Кемлейн
️️️️
Р. Хедира
86'
Желтая карточка
Й. Вертессен
Замена
C. Kosak
️️️️
L. Hollenbach
81'
80'
Замена
Т. Скарке
️️️️
Джордан
80'
Замена
Л. Тусар
️️️️
Л. Бенеш
Замена
E. Kratzer
️️️️
J. Engel
68'
67'
ГОЛ! 0:1!
Й. Вертессен
Пас отдал
Б. Холлербах
65'
Замена
К. Триммель
️️️️
Я. Хаберер
64'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
А. Шафер
Желтая карточка
О. Хайль
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грайфсвальдер
24
Pascal Schmedemann
ЦЗ
3
Lorenz Hollenbach
ЦЗ
6
Jannis Farr
ЦЗ
13
Jacob Engel
ЦЗ
29
Mike Eglseder
ЦЗ
8
Niklas Brandt
(К)
ЦП
23
Johannes Manske
ЦП
19
Огечика Хайль
ПВ
25
Oliver Daedlow
ЦФ
90
Soufian Benyamina
ЦФ
1
Jakub Jakubov
ЦФ
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
8
Рани Хедира
(К)
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
9
Джордан
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Грайфсвальдер
37
Luca Petzold
ВР
44
Noah-Joel Hoffmann
ВР
17
Lukas Griebsch
ЦЗ
27
Finn Hetzsch
ЦЗ
21
Rudolf Sanin
ЦЗ
20
David Vogt
ЦП
10
Ali Abu-Alfa
ЦФ
18
Elias Kratzer
ЦФ
9
Corvin Kosak
ЦФ
Унион
1
Александер Шволов
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
29
Люка Тусар
ОП
21
Тим Скарке
ПВ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
3-2-2-1-3
6
13
29
3
24
8
23
19
Хайль
1
90
25
4-1-3-2
1
Реннов
14
Кверфельд
7
Фогт
5
Дехи
8
Госенс
8
Хедира
8
Бенеш
13
Шафер
19
Хаберер
17
Холлербах
9
Джордан
13
18
18
13
3
9
9
3
19
Хаберер
28
Триммель
28
Триммель
19
Хаберер
8
Хедира
6
Кемлейн
6
Кемлейн
8
Хедира
8
Бенеш
29
Тусар
29
Тусар
8
Бенеш
9
Джордан
21
Скарке
21
Скарке
9
Джордан
13
Шафер
11
Вертессен
11
Вертессен
13
Шафер
Остались в запасе
Грайфсвальдер
Унион
37
Luca Petzold
ВР
44
Noah-Joel Hoffmann
ВР
17
Lukas Griebsch
ЦЗ
27
Finn Hetzsch
ЦЗ
21
Rudolf Sanin
ЦЗ
20
David Vogt
ЦП
10
Ali Abu-Alfa
ЦФ
1
Александер Шволов
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
37
Luca Petzold
ВР
44
Noah-Joel Hoffmann
ВР
17
Lukas Griebsch
ЦЗ
27
Finn Hetzsch
ЦЗ
21
Rudolf Sanin
ЦЗ
20
David Vogt
ЦП
10
Ali Abu-Alfa
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Грайфсвальдер - Унион
1
1
Всего ударов по воротам
6
31
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
14
Нарушения
10
14
Офсайды
1
0
Количество передач
268
491
Сейвы
3
2
Точность передач %
65
82
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
0
19
Удары из пределов штрафной
4
23
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
Грайфсвальдер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Грайфсвальдер
0 : 1
17.08.2024
Унион
Германия. Кубок, 1/32 финала
Грайфсвальдер
2 : 4
07.08.2021
Аугсбург
Унион
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
- : -
05.12.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Benen, Germany
Стадион:
Volksstadion, Greifswald
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