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Расписание матчей
Германия. Кубок
Грайфсвальдер - Аугсбург
Грайфсвальдер - Аугсбург: обзор матча 07 августа 2021
Грайфсвальдер
07.08.2021, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 4
Завершен
Аугсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Грайфсвальдер - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Грайфсвальдер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Грайфсвальдер
0 : 1
17.08.2024
Унион
Германия. Кубок, 1/32 финала
Грайфсвальдер
2 : 4
07.08.2021
Аугсбург
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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