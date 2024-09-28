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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Годой-Крус - Уракан
Годой-Крус - Уракан: обзор матча 28 сентября 2024
Годой-Крус
28.09.2024, суббота, 23:30
Аргентина. Примера, 16 тур
1 : 1
Завершен
Уракан
68'
С. Андино
8'
F. Tobio
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Годой-Крус - Уракан
88'
Замена
M. Perez
️️️️
E. Ramírez
87'
Замена
H. Fértoli
️️️️
У. Аларкон
Замена
F. Ardiles
️️️️
E. Pereyra
82'
79'
Желтая карточка
W. Mazzantti
Замена
J. Bautista Cejas
️️️️
J. Perez
78'
Замена
D. Barrea
️️️️
F. Altamira
78'
71'
Замена
A. Soñora
️️️️
Э. де ла Фуэнте
71'
Замена
R. Cabral
️️️️
G. Benitez
ГОЛ! 1:1!
С. Андино
68'
63'
Желтая карточка
G. Benitez
Желтая карточка
N. Fernández
50'
Замена
С. Андино
️️️️
V. Poggi
46'
Замена
N. Fernández
️️️️
G. Abrego
46'
8'
ГОЛ! 0:1!
F. Tobio
Желтая карточка
F. Rasmussen
6'
Желтая карточка
V. Poggi
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Годой-Крус
1
Franco Petroli
ВР
4
Lucas Arce
ЦЗ
23
Federico Rasmussen
(К)
ЦЗ
2
Pier Barrios
ЦЗ
5
Bruno Leyes
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
25
Vicente Poggi
ЦП
20
Juan Perez
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
25
Facundo Altamira
ЦФ
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Уракан
1
Эрнан Галиндес
(К)
ВР
6
Fabio Pereyra
ЦЗ
32
Fernando Tobio
ЦЗ
16
Lucas Carrizo
ЦЗ
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
20
Родриго Эчеверрия
ОП
8
Federico Fattori
ЦП
15
Уильямс Аларкон
ЦП
7
Walter Mazzantti
ЦФ
43
Eric Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Годой-Крус
12
Roberto Ramírez
ВР
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
8
Nicolás Fernández
ЦП
10
Сантино Андино
ЦП
18
Gastón Moreyra
ЦП
28
Gonzalo Torres
ЦФ
22
Martin Pino
ЦФ
32
Alexis González
ЦФ
7
Juan Bautista Cejas
ЦФ
9
Daniel Barrea
ЦФ
Уракан
32
Sebastián Meza
ВР
34
Ignacio Campo
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
8
Franco Watson
ЦП
26
Agustin Toledo
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
8
Héctor Fértoli
ЦФ
35
Franco Alfonso
ЦФ
10
Rodrigo Cabral
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
3-4-3
1
4
23
2
5
25
20
26
9
25
17
3-3-2-2
1
Галиндес
32
16
13
2
де ла Фуэнте
20
Эчеверрия
6
8
15
Аларкон
43
7
17
30
30
17
26
8
8
26
25
10
Андино
10
Андино
25
20
7
7
20
25
9
9
25
2
де ла Фуэнте
15
15
2
де ла Фуэнте
15
Аларкон
8
8
15
Аларкон
13
10
10
13
43
19
19
43
Остались в запасе
Годой-Крус
Уракан
12
Roberto Ramírez
ВР
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
18
Gastón Moreyra
ЦП
28
Gonzalo Torres
ЦФ
22
Martin Pino
ЦФ
32
Alexis González
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
32
Sebastián Meza
ВР
34
Ignacio Campo
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
8
Franco Watson
ЦП
26
Agustin Toledo
ЦП
35
Franco Alfonso
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Остались в запасе
12
Roberto Ramírez
ВР
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
18
Gastón Moreyra
ЦП
28
Gonzalo Torres
ЦФ
22
Martin Pino
ЦФ
32
Alexis González
ЦФ
Остались в запасе
32
Sebastián Meza
ВР
34
Ignacio Campo
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
8
Franco Watson
ЦП
26
Agustin Toledo
ЦП
35
Franco Alfonso
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Главный тренер
Франк Куделка
Статистика матча Годой-Крус - Уракан
3
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
8
Офсайды
1
6
Количество передач
470
318
Сейвы
6
3
Точность передач %
80
72
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
0.64
1.01
Матчи команд
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Уракан
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Echavarria, Argentina
Стадион:
Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
Новости команд
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