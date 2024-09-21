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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Унион Санта-Фе - Годой-Крус
Унион Санта-Фе - Годой-Крус: обзор матча 21 сентября 2024
Унион Санта-Фе
21.09.2024, суббота, 02:00
Аргентина. Примера, 15 тур
3 : 1
Завершен
Годой-Крус
31'
F. Pardo
79'
Л. Верде
89'
G. Javier Morales
26'
S. Rodríguez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион Санта-Фе - Годой-Крус
Замена
L. Gamba
️️️️
N. Orsini
90'
ГОЛ! 3:1!
G. Javier Morales
89'
88'
Замена
M. Pino
️️️️
V. Poggi
Замена
️️️️
А. Бальбоа
87'
Замена
J. Mosqueira
️️️️
S. Rivero
87'
Желтая карточка
S. Rivero
84'
Желтая карточка
А. Бальбоа
81'
ГОЛ! 2:1!
Л. Верде
Пас отдал
N. Orsini
79'
Замена
G. Javier Morales
️️️️
E. Roldán
74'
Замена
Л. Верде
️️️️
J. Pablo Luduena
74'
72'
Замена
J. Perez
️️️️
F. Altamira
70'
Желтая карточка
B. Leyes
66'
Замена
С. Андино
️️️️
D. Barrea
66'
Замена
J. Bautista Cejas
️️️️
G. Moreyra
65'
Желтая карточка
V. Poggi
61'
Желтая карточка
F. Altamira
Желтая карточка
C. Corvalán
60'
45'
+2
Желтая карточка
D. Barrea
ГОЛ! 1:1!
F. Pardo
Пас отдал
А. Бальбоа
31'
26'
ГОЛ! 0:1!
S. Rodríguez
Пас отдал
D. Barrea
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион Санта-Фе
25
Thiago Cardozo
ВР
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
18
Franco Pardo
ЦЗ
12
Bruno Pittón
ЦЗ
3
Claudio Corvalán
ЦЗ
35
Lautaro Vargas
ЦЗ
23
Enzo Roldán
ЦП
7
Simón Rivero
ЦП
20
Mauro Pittón
(К)
ЦП
34
Nicolás Orsini
ЦФ
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Годой-Крус
1
Franco Petroli
(К)
ВР
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
2
Pier Barrios
ЦЗ
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
25
Vicente Poggi
ЦП
18
Gastón Moreyra
ЦП
5
Bruno Leyes
ЦП
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
9
Daniel Barrea
ЦФ
25
Facundo Altamira
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Унион Санта-Фе
1
Nicolás Campisi
ВР
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
17
Joaquin Mosqueira
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
21
Lucas Gamba
ЦФ
30
Jeronimo Domina
ЦФ
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
Годой-Крус
12
Roberto Ramírez
ВР
3
Juan Moran
ЦЗ
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
20
Juan Perez
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
10
Сантино Андино
ЦП
14
Agustín Villalobos
ЦП
22
Martin Pino
ЦФ
7
Luciano Cingolani
ЦФ
7
Juan Bautista Cejas
ЦФ
38
Santiago Martínez
ЦФ
28
Gonzalo Torres
ЦФ
3-2-3-2
25
12
3
35
18
26
23
7
20
9
Бальбоа
34
3-3-4
1
23
2
30
25
18
5
17
25
9
9
26
18
Верде
18
Верде
26
7
17
17
7
34
21
21
34
23
9
9
23
25
20
20
25
9
10
Андино
10
Андино
9
25
22
22
25
18
7
7
18
Остались в запасе
Унион Санта-Фе
Годой-Крус
1
Nicolás Campisi
ВР
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
5
Patricio Tanda
ЦП
30
Jeronimo Domina
ЦФ
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
12
Roberto Ramírez
ВР
3
Juan Moran
ЦЗ
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
26
Gonzalo Abrego
ЦП
14
Agustín Villalobos
ЦП
7
Luciano Cingolani
ЦФ
38
Santiago Martínez
ЦФ
28
Gonzalo Torres
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Остались в запасе
1
Nicolás Campisi
ВР
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
5
Patricio Tanda
ЦП
30
Jeronimo Domina
ЦФ
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
Остались в запасе
12
Roberto Ramírez
ВР
3
Juan Moran
ЦЗ
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
26
Gonzalo Abrego
ЦП
14
Agustín Villalobos
ЦП
7
Luciano Cingolani
ЦФ
38
Santiago Martínez
ЦФ
28
Gonzalo Torres
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Статистика матча Унион Санта-Фе - Годой-Крус
3
4
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
11
2
Нарушения
11
15
Офсайды
1
2
Количество передач
344
282
Сейвы
0
3
Точность передач %
73
72
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.36
Матчи команд
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Информация о матче
Главный судья:
Carlos Andres Gariano, Argentina
Стадион:
Estadio 15 de Abril, Santa Fe de la Vera Cruz
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