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Лига Европы 2026/2027
Буде-Глимт - Порту
Буде-Глимт - Порту: обзор матча 25 сентября 2024
Буде-Глимт
25.09.2024, среда, 19:45
Лига Европы, 1 тур
3 : 2
Завершен
Порту
15'
К. Хег
40'
Й. Хеуге
62'
Й. Хеуге
8'
С. Омородион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Порту
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Й. Хеуге
90'
+1
Замена
А. Миккельсен
️️️️
У. Салтнес
90'
+1
Замена
С. Фет
️️️️
Х. Эвьен
83'
Желтая карточка
П. Берг
81'
80'
Замена
А. Франку
️️️️
Ф. Моура
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
К. Хег
79'
71'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
69'
Замена
Р. Мора
️️️️
М. Груйич
ГОЛ! 3:1!
Й. Хеуге
Пас отдал
К. Хег
62'
60'
Замена
Галено
️️️️
С. Эустакиу
Вторая желтая
И. Дыбвик Мяяття
51'
Желтая карточка
И. Дыбвик Мяяття
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
Й. Хеуге
Пас отдал
У. Салтнес
40'
29'
Желтая карточка
З. Педру
ГОЛ! 1:1!
К. Хег
Пас отдал
Й. Хеуге
15'
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Омородион
Пас отдал
Ф. Моура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
14
Ульрик Салтнес
(К)
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Порту
99
Диогу Кошта
(К)
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
27
Михал Томич
ПЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
11
Нино Цугель
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
86
Родригу Мора
ЦП
10
Андре Франку
АП
21
Дениз Гюль
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
2
Нильсен
4
Бьортуфт
7
Берг
20
Сьоволд
14
Салтнес
26
Эвьен
10
Хеуге
25
Мяяття
9
Хег
4-2-1-2-1
99
Кошта
17
Мариу
18
Перес
2
Зе Педру
74
Моура
8
Груйич
46
Эустакиу
6
Гонсалес
11
Борхес
24
Хайме
9
Омородион
26
Эвьен
19
Фет
19
Фет
26
Эвьен
14
Салтнес
94
Миккельсен
94
Миккельсен
14
Салтнес
9
Хег
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
9
Хег
10
Хеуге
11
Эспейор
11
Эспейор
10
Хеуге
8
Груйич
86
Мора
86
Мора
8
Груйич
74
Моура
10
Франку
10
Франку
74
Моура
46
Эустакиу
13
Галено
13
Галено
46
Эустакиу
Остались в запасе
Буде-Глимт
Порту
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
27
Михал Томич
ПЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
11
Пепе
ЛВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
27
Михал Томич
ПЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
11
Пепе
ЛВ
21
Дениз Гюль
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Витор Бруну
Статистика матча Буде-Глимт - Порту
2
1
2
Всего ударов по воротам
11
27
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
9
Нарушения
8
8
Офсайды
3
0
Количество передач
355
582
Сейвы
7
4
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
3
12
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
10
17
Удары из-за пределов штрафной
1
10
xG (ожидаемые голы)
2.1
2.48
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Олесунн
- : -
05.12.2026
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Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
6 : 0
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
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1 : 2
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
Аспмюра
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