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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Буде-Глимт
Манчестер Юнайтед - Буде-Глимт: обзор матча 28 ноября 2024
Манчестер Юнайтед
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
3 : 2
Завершен
Буде-Глимт
1'
А. Гарначо
45'
Р. Хойлунд
50'
Р. Хойлунд
19'
Х. Эвьен
23'
Ф. Зинкернагель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Буде-Глимт
Желтая карточка
Каземиро
90'
+1
Желтая карточка
А. Онана
89'
83'
Замена
С. Аукленд
️️️️
Х. Эвьен
71'
Замена
И. Дыбвик Мяяття
️️️️
Ф. Зинкернагель
71'
Замена
У. Салтнес
️️️️
С. Фет
Замена
Каземиро
️️️️
М. де Лигт
66'
63'
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
Б. Вембангомо
63'
Замена
К. Хег
️️️️
А. Хельмерсен
Замена
Л. Шоу
️️️️
Л. Мартинес
60'
Замена
А. Диалло
️️️️
Антони
59'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
М. Маунт
59'
ГОЛ! 3:2!
Р. Хойлунд
Пас отдал
М. Угарте
50'
Замена
Д. Далот
️️️️
Т. Маласья
46'
ГОЛ! 2:2!
Р. Хойлунд
Пас отдал
Н. Мазрауи
45'
31'
Желтая карточка
А. Хельмерсен
23'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
П. Берг
19'
ГОЛ! 1:1!
Х. Эвьен
Пас отдал
С. Фет
ГОЛ! 1:0!
А. Гарначо
Пас отдал
Р. Хойлунд
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
(К)
ОП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
21
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
4-1-3-2
24
Онана
3
Маласья
4
де Лигт
6
Мартинес
3
Мазрауи
5
Угарте
17
Гарначо
7
Маунт
7
Антони
19
Хойлунд
8
Фернандеш
4-1-2-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
6
Гундерсен
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
19
Фет
26
Эвьен
11
Зинкернагель
10
Хеуге
21
Хельмерсен
6
Мартинес
23
Шоу
23
Шоу
6
Мартинес
3
Маласья
2
Далот
2
Далот
3
Маласья
4
де Лигт
5
Каземиро
5
Каземиро
4
де Лигт
7
Маунт
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
7
Маунт
7
Антони
16
Диалло
16
Диалло
7
Антони
5
Вембангомо
20
Сьоволд
20
Сьоволд
5
Вембангомо
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
11
Зинкернагель
25
Мяяття
25
Мяяття
11
Зинкернагель
26
Эвьен
8
Аукленд
8
Аукленд
26
Эвьен
21
Хельмерсен
9
Хег
9
Хег
21
Хельмерсен
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Буде-Глимт
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
37
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
37
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Буде-Глимт
2
1
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
7
7
Офсайды
0
1
Количество передач
789
300
Сейвы
2
4
Точность передач %
91
76
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.63
0.77
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Олесунн
- : -
05.12.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
6 : 0
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Информация о матче
Главный судья:
Лоуренс Виссер
Стадион:
Олд Траффорд
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