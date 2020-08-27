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Буде-Глимт - Кауно Жальгирис
Буде-Глимт - Кауно Жальгирис: обзор матча 27 августа 2020
Буде-Глимт
27.08.2020, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
6 : 1
Завершен
Кауно Жальгирис
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Статистика матча Буде-Глимт - Кауно Жальгирис
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0
Матчи команд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Кауно Жальгирис
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Литва. А-Лига, 36 тур
ТрансИНВЕСТ
4 : 1
08.11.2026
Кауно Жальгирис
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 35 тур
Хегельманн
1 : 4
31.10.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Лига конференций, 2 тур
Кауно Жальгирис
1 : 4
22.10.2026
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