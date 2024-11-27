Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Штурм - Жирона
Штурм - Жирона: обзор матча 27 ноября 2024
Штурм
27.11.2024, среда, 20:45
Лига чемпионов, 5 тур
1 : 0
Завершен
Жирона
59'
М. Бирет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Жирона
Замена
С. Хирлендер
️️️️
В. Бевинг
90'
+1
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
М. Бирет
76'
73'
Замена
А. Руис
️️️️
В. Цыганков
73'
Замена
Д. Солис
️️️️
А. Франкес
67'
Замена
А. Данжума
️️️️
Д. Блинд
67'
Замена
К. Стуани
️️️️
Б. Миовски
Замена
Э. Ярдимчи
️️️️
С. Джатта
65'
Замена
Т. Хорват
️️️️
М. Ялкуйе
65'
64'
Желтая карточка
Б. Хиль
ГОЛ! 1:0!
М. Бирет
Пас отдал
С. Джатта
59'
52'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
И. Мартин
Желтая карточка
Ю. Газибегович
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
53
Даниил Худяков
ВР
4
Димитри Лавале
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
10
Отар Китеишвили
(К)
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
35
Малик Ялкуйе
ЦП
20
Сиди Джатта
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Юрген Саумель
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Хуанпе
(К)
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Штурм
1
Маттео Биньетти
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
43
Якоб Хёдль
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
25
Леон Гргич
ЦФ
Жирона
13
Пау Лопес
ВР
42
Lucas García
ВР
7
Арно Данжума
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
16
Сильви Клуа
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
23
Иван Мартин
АП
22
Ясер Асприлья
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
4-3-1-2
53
Худяков
4
Лавале
35
Гейрхофер
4
Айву
70
Газибегович
10
Китеишвили
42
Чуквуани
35
Ялкуйе
11
Бевинг
14
Бирет
20
Джатта
4-1-2-2-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
6
Хуанпе
16
Франкес
17
Блинд
37
Крейчи
21
Ромеу
6
ван де Бек
11
Цыганков
17
Хиль
28
Миовски
14
Бирет
4
Горенц-Станкович
4
Горенц-Станкович
14
Бирет
11
Бевинг
25
Хирлендер
25
Хирлендер
11
Бевинг
35
Ялкуйе
14
Хорват
14
Хорват
35
Ялкуйе
20
Джатта
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
20
Джатта
16
Франкес
14
Солис
14
Солис
16
Франкес
23
Мартин
23
Мартин
Мартин
22
Асприлья
22
Асприлья
Мартин
17
Блинд
7
Данжума
7
Данжума
17
Блинд
28
Миовски
7
Стуани
7
Стуани
28
Миовски
11
Цыганков
9
Руис
9
Руис
11
Цыганков
Остались в запасе
Штурм
Жирона
1
Маттео Биньетти
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
43
Якоб Хёдль
ЦП
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Юрген Саумель
13
Пау Лопес
ВР
42
Lucas García
ВР
5
Давид Лопес
ОП
16
Сильви Клуа
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Маттео Биньетти
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
43
Якоб Хёдль
ЦП
25
Леон Гргич
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
42
Lucas García
ВР
5
Давид Лопес
ОП
16
Сильви Клуа
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
Главный тренер
Юрген Саумель
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Штурм - Жирона
1
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
10
Нарушения
11
16
Офсайды
1
1
Количество передач
292
664
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.79
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
1 : 2
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
1 : 2
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Жирона
Испания. Сегунда, 17 тур
Жирона
- : -
06.12.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
3 : 2
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Информация о матче
Главный судья:
Рохит Сагги
Стадион:
Вертерзее
Новости команд
Все
Штурм
Жирона
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Хоффенхайм» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Хоффенхайма» и «Штурма» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
12 июня
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+