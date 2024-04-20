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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Мэнсфилд Таун - Гиллинхэм
Мэнсфилд Таун - Гиллинхэм: обзор матча 20 апреля 2024
Мэнсфилд Таун
20.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 45 тур
2 : 1
Завершен
Гиллинхэм
77'
D. Keillor-Dunn
80'
S. McLaughlin
19'
T. Dieng
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Гиллинхэм
Замена
️️️️
S. McLaughlin
90'
+2
86'
Желтая карточка
М. Эмер
Замена
C. MacDonald
️️️️
J. Gale
85'
ГОЛ! 2:1!
S. McLaughlin
Пас отдал
S. Quinn
80'
ГОЛ! 1:1!
D. Keillor-Dunn
Пас отдал
Т. Николс
77'
76'
Замена
O. Hawkins
️️️️
J. Andrews
76'
Замена
С. Мэлони
️️️️
M. Clark
70'
Замена
S. Ogie
️️️️
D. Jefferies
70'
Замена
Д. Уокер
️️️️
C. Mahoney
64'
Желтая карточка
D. Jefferies
59'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
Д. Уильямс
Замена
O. Clarke
️️️️
A. Lewis
56'
Замена
D. Keillor-Dunn
️️️️
G. Maris
56'
Замена
S. Quinn
️️️️
H. Boateng
56'
Желтая карточка
H. Boateng
30'
19'
ГОЛ! 0:1!
T. Dieng
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
18
Aaron Lewis
ЦЗ
25
Луис Рид
ЦП
21
Hiram Boateng
ЦП
10
George Maris
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
19
James Gale
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
23
Conor Masterson
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
16
Dom Jefferies
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
19
Josh Andrews
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Мэнсфилд Таун
15
George Cooper
ЦЗ
8
Ollie Clarke
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
4
Elliott Hewitt
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
11
Джош Уокер
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
2-2-5
44
Флинт
18
25
Рид
21
3
7
Николс
19
7
Экинс
9
3-4-1-2
25
Тернер
5
Эмер
23
3
6
23
10
Уильямс
16
33
Хаттон
5
19
18
8
8
18
19
12
12
19
10
50
50
10
21
16
16
21
3
2
Мэлони
2
Мэлони
3
10
Уильямс
14
МакКензи
14
МакКензи
10
Уильямс
23
11
Уокер
11
Уокер
23
16
22
22
16
19
12
12
19
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Гиллинхэм
15
George Cooper
ЦЗ
37
Scott Flinders
ЦФ
4
Elliott Hewitt
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
1
Гленн Моррис
ВР
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
15
George Cooper
ЦЗ
37
Scott Flinders
ЦФ
4
Elliott Hewitt
ЦФ
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Гиллинхэм
1
2
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
4
13
Офсайды
0
1
Количество передач
540
350
Сейвы
1
5
Точность передач %
80
65
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
9
1
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
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