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Расписание матчей
Франция. Кубок
ГФА 74 - Тулуза
ГФА 74 - Тулуза: обзор матча 20 апреля 2021
ГФА 74
20.04.2021, вторник, 19:45
Франция. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Тулуза
83'
А. Руо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ГФА 74 - Тулуза
85'
Желтая карточка
И. Петтерссон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Руо
83'
61'
Замена
К. Коне
️️️️
С. Спирингс
58'
Желтая карточка
А. Руо
47'
Замена
S. Zobo
️️️️
У. Саид
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ГФА 74
2
Houssame Boinali
ЦФ
9
Ashley Moke Njedi
ЦФ
1
Dan Delaunay
ЦФ
4
Jean-Manuel Ribeiro
ЦФ
0
D. Leveque
ЦФ
3
Ousmane Diaby
ЦФ
7
Jocelyn Gay
ЦФ
6
Alexis Peuget
ЦФ
8
Mathieu Guillaud
ЦФ
12
Joris Cottin
ЦФ
19
Armel Liongo
ЦФ
Тулуза
31
Исак Петтерссон
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
31
Том Рапнуиль
ОП
33
Самуэль Касонго
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
0
S. Semaoun
ЦФ
76
Jean-Philippe Celestin
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
ГФА 74
18
Quentin Hocini
ЦФ
12
Loan Bouchet
ЦФ
16
Ferhat Yuce
ЦФ
19
Pierre Louis Listner
ЦФ
17
Oussama Fahmani
ЦФ
20
Nikola Volic
ЦФ
13
Haniel Compaoré
ЦФ
15
Arthur Bozon
ЦФ
14
Stéphane Viglierchio
ЦФ
Тулуза
31
Стивен Морейра
ЦЗ
17
Куадио Коне
ЦП
15
Натан Скитта
АП
26
Florantin Bloch
ЦФ
17
Ilies Soudani
ЦФ
27
Stéphane Zobo
ЦФ
5
6
19
12
8
7
1-1-2-5
31
Петтерссон
24
Руо
31
Рапнуиль
33
Касонго
6
Спирингс
76
9
Кулурис
22
Саид
9
Антист
6
6
Спирингс
17
Коне
17
Коне
6
Спирингс
22
Саид
27
27
22
Саид
Остались в запасе
ГФА 74
Тулуза
18
Quentin Hocini
ЦФ
12
Loan Bouchet
ЦФ
16
Ferhat Yuce
ЦФ
19
Pierre Louis Listner
ЦФ
17
Oussama Fahmani
ЦФ
20
Nikola Volic
ЦФ
13
Haniel Compaoré
ЦФ
15
Arthur Bozon
ЦФ
14
Stéphane Viglierchio
ЦФ
26
Florantin Bloch
ЦФ
15
Натан Скитта
АП
17
Ilies Soudani
ЦФ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
18
Quentin Hocini
ЦФ
12
Loan Bouchet
ЦФ
16
Ferhat Yuce
ЦФ
19
Pierre Louis Listner
ЦФ
17
Oussama Fahmani
ЦФ
20
Nikola Volic
ЦФ
13
Haniel Compaoré
ЦФ
15
Arthur Bozon
ЦФ
14
Stéphane Viglierchio
ЦФ
Остались в запасе
26
Florantin Bloch
ЦФ
15
Натан Скитта
АП
17
Ilies Soudani
ЦФ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча ГФА 74 - Тулуза
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ГФА 74
Франция. Кубок, 1/2 финала
ГФА 74
1 : 5
13.05.2021
Монако
Франция. Кубок, 1/4 финала
ГФА 74
2 : 0
20.04.2021
Тулуза
Франция. Кубок, 1/8 финала
ГФА 74
4 : 0
07.04.2021
Ле-Пюи
Франция. Кубок, 1/16 финала
ГФА 74
1 : 1
06.03.2021
Анси
Франция. Кубок, 1/32 финала
ГФА 74
0 : 0
21.02.2021
При-ле-Мезьер
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
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