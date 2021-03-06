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Расписание матчей
Франция. Кубок
ГФА 74 - Анси
ГФА 74 - Анси: обзор матча 06 марта 2021
ГФА 74
06.03.2021, суббота, 16:15
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Анси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ГФА 74 - Анси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ГФА 74
Франция. Кубок, 1/2 финала
ГФА 74
1 : 5
13.05.2021
Монако
Франция. Кубок, 1/4 финала
ГФА 74
2 : 0
20.04.2021
Тулуза
Франция. Кубок, 1/8 финала
ГФА 74
4 : 0
07.04.2021
Ле-Пюи
Франция. Кубок, 1/16 финала
ГФА 74
1 : 1
06.03.2021
Анси
Франция. Кубок, 1/32 финала
ГФА 74
0 : 0
21.02.2021
При-ле-Мезьер
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
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«Марсель» вылетел из Кубка Франции от середняка Лиги 2
2023.03.02 07:23
Кубок Франции. «Монако» разгромил ГФА 74 и вышел в финал, Головин забил
2021.05.14 00:24
4
«Монако» в полуфинале Кубка Франции сыграет с «Рюмийи-Вальер» из четвертого дивизиона, «ПСЖ» – с «Монпелье»
2021.04.26 10:19
Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции
2021.03.09 08:31
Кубок Франции. «Монако» разгромил ГФА 74 и вышел в финал, Головин забил
2021.05.14 00:24
4
«Монако» в полуфинале Кубка Франции сыграет с «Рюмийи-Вальер» из четвертого дивизиона, «ПСЖ» – с «Монпелье»
2021.04.26 10:19
Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции
2021.03.09 08:31
«Марсель» вылетел из Кубка Франции от середняка Лиги 2
2023.03.02 07:23
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