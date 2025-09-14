Кайсериспор

В ПАОКе прокомментировали ситуацию с возможным уходом Чалова

В ПАОКе отреагировали на новость об уходе Чалова

Реакция Чалова на новость про уход из ПАОКа

⚡️ Чалов близок к уходу из ПАОКа

«РБ Лейпциг» заменит Шешко форвардом, на которого претендовали «Спартак» и «Зенит»