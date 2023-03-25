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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Перу
Германия - Перу: обзор матча 25 марта 2023
Германия
25.03.2023, суббота, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Перу
12'
Н. Фуллкруг
33'
Н. Фуллкруг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Германия - Перу
Желтая карточка
Д. Раум
90'
+3
89'
Замена
К. Самбрано
️️️️
Л. Адвинкула
Замена
Т. Керер
️️️️
Н. Шлоттербек
86'
Замена
М. Бериша
️️️️
Н. Фуллкруг
76'
Замена
К. Шаде
️️️️
К. Хаверц
75'
71'
Замена
Й. Йотун
️️️️
П. Акино
Пенальти не реализован!
К. Хаверц
67'
57'
Замена
Э. Поло
️️️️
У. Картахена
50'
Желтая карточка
У. Картахена
Замена
С. Гнабри
️️️️
Т. Вернер
46'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Э. Джан
46'
46'
Замена
Д. Лападула
️️️️
Р. Руидиас
Замена
М. Гетце
️️️️
Ф. Вирц
46'
46'
Замена
Э. Флорес
️️️️
К. Гонсалес
ГОЛ! 2:0!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
М. Вольф
33'
ГОЛ! 1:0!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
К. Хаверц
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
0
Мариус Вольф
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Эмре Джан
ОП
17
Флориан Вирц
АП
7
Кай Хаверц
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
23
Педро Акино
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Германия
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Малик Тиав
ЦЗ
15
Тило Керер
ЦЗ
14
Йоша Вагноман
ПЗ
8
Леон Горецка
ЦП
11
Марио Гетце
АП
8
Феликс Нмеча
АП
20
Серж Гнабри
ПВ
9
Кевин Шаде
ПВ
0
Мергим Бериша
ЦФ
Перу
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
16
Хесус Кастильо
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
20
Эдисон Флорес
ЦФ
7
Энди Поло
ЦФ
0
Перси Лиза
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
4-2-1-3
1
тер Стеген
22
Раум
4
Гинтер
15
Шлоттербек
0
Вольф
6
Киммих
23
Джан
17
Вирц
9
Фуллкруг
11
Вернер
7
Хаверц
3-1-3-1-2
1
Галлезе
5
Араухо
2
Абрам
4
Лопес
13
Тапиа
23
Акино
16
Картахена
10
Гонсалес
18
Каррильо
17
Адвинкула
11
Руидиас
15
Шлоттербек
15
Керер
15
Керер
15
Шлоттербек
23
Джан
8
Горецка
8
Горецка
23
Джан
17
Вирц
11
Гетце
11
Гетце
17
Вирц
11
Вернер
20
Гнабри
20
Гнабри
11
Вернер
7
Хаверц
9
Шаде
9
Шаде
7
Хаверц
9
Фуллкруг
0
Бериша
0
Бериша
9
Фуллкруг
17
Адвинкула
5
Самбрано
5
Самбрано
17
Адвинкула
23
Акино
19
Йотун
19
Йотун
23
Акино
10
Гонсалес
20
Флорес
20
Флорес
10
Гонсалес
16
Картахена
7
Поло
7
Поло
16
Картахена
11
Руидиас
9
Лападула
9
Лападула
11
Руидиас
Остались в запасе
Германия
Перу
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Малик Тиав
ЦЗ
14
Йоша Вагноман
ПЗ
8
Феликс Нмеча
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
16
Хесус Кастильо
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
0
Перси Лиза
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Малик Тиав
ЦЗ
14
Йоша Вагноман
ПЗ
8
Феликс Нмеча
АП
Остались в запасе
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
16
Хесус Кастильо
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
0
Перси Лиза
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Германия - Перу
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
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