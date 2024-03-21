Протокол Грузия - Люксембург
Составы команд
10
Чакветадзе
10
Квеквескири
22
Микаутадзе
7
Давиташвили
19
Шенгелия
19
Цитаишвили
11
Зивзивадзе
11
Квилитая
3
Махмутович
11
Муратович
Остались в запасе
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
Остались в запасе
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
Остались в запасе
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
Статистика матча Грузия - Люксембург
Всего ударов по воротам
13
5
Количество передач
502
398
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3