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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Альтах - Гент
Альтах - Гент: обзор матча 03 августа 2017
Альтах
03.08.2017, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Гент
76'
С. Нутц
44'
Д. Миличевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Гент
ГОЛ! 1:1!
С. Нутц
76'
54'
Желтая карточка
Д. Миличевич
49'
Красная карточка
С. Митрович
44'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Миличевич
31'
Желтая карточка
С. Жиго
30'
Желтая карточка
С. Митрович
23'
Желтая карточка
А. Эсити
19'
Желтая карточка
К. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Альтах - Гент
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Альтах
3 : 0
11.10.2026
Вольфсберг
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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