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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Оденсе - Дженоа
Оденсе - Дженоа: обзор матча 27 августа 2009
Оденсе
27.08.2009, четверг, 22:30
Лига Европы
1 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Дженоа
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Оденсе - Дженоа
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 15 тур
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- : -
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07.11.2026
Виборг
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Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
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Италия. Серия А, 12 тур
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- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
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Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
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