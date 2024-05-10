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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Депортиво Гарсиласо - Ланус
Депортиво Гарсиласо - Ланус: обзор матча 10 мая 2024
Депортиво Гарсиласо
10.05.2024, пятница, 05:00
Копа Судамерикана, группа G, 4 тур
0 : 1
Завершен
Ланус
54'
М. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво Гарсиласо - Ланус
Желтая карточка
A. Edwin Gómez
90'
Замена
E. Perleche
️️️️
J. Bazan
61'
Желтая карточка
А. Угарриса
58'
55'
Желтая карточка
М. Морено
54'
ГОЛ! 0:1!
М. Морено
Желтая карточка
L. Caicedo
50'
Замена
P. Erustes
️️️️
E. Canales
46'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Депортиво Гарсиласо - Ланус
3
1
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
16
1
Нарушения
11
9
Офсайды
1
0
Количество передач
367
278
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
13
5
Матчи команд
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 17 тур
Хуан Пабло II
2 : 2
15.11.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 16 тур
Депортиво Гарсиласо
0 : 0
09.11.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 15 тур
УТ де Кахамарка
2 : 3
02.11.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 14 тур
Альянса Атлетико
3 : 2
28.10.2026
Депортиво Гарсиласо
Перу. Лига 1, 13 тур
Депортиво Гарсиласо
4 : 1
26.10.2026
Депортиво Лос Чанкас
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Информация о матче
Главный судья:
Gery Vargas, Bolivia
Стадион:
Эстадио Гарсиласо
Новости команд
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