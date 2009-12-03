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Лига Европы 2026/2027
Галатасарай - Панатинаикос
Галатасарай - Панатинаикос: обзор матча 03 декабря 2009
Галатасарай
03.12.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 5 тур
1 : 0
Завершен
Панатинаикос
51'
М. Сарп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Панатинаикос
Желтая карточка
М. Сарп
Замена
С. Нинис
️️️️
Г. Карагунис
Замена
А. Акман
️️️️
Элано
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
К. Кацуранис
Замена
А. Кейта
️️️️
Г. Кьюэлл
Желтая карточка
Д. Сиссе
ГОЛ! 1:0!
М. Сарп
Замена
Н. Спиропулос
️️️️
Ф. Дарлас
Желтая карточка
Г. Кьюэлл
Желтая карточка
Ф. Дарлас
Замена
Б. Эзбек
️️️️
Г. Зан
Желтая карточка
А. Туран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Леонардо Франко
ВР
76
Сервет Четин
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
5
Гекхан Зан
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
16
Мустафа Сарп
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
8
Элано
ЦП
20
Шабани Нонда
ЦФ
99
Гарри Кьюэлл
ЦФ
Главный тренер
Франк Райкард
Панатинаикос
30
Александрос Цорвас
ВР
28
Филиппос Дарлас
ЛЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
15
Силва Жилберто
ЦП
28
Константинос Кацуранис
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Хенк тен Кате
Галатасарай
1
Айкут Эрчетин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
18
Айхан Акман
ЦП
8
Барыш Эзбек
ЦП
12
Абдул-Кадер Кейта
ПП
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
Панатинаикос
1
Марио Галинович
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
19
Габриэл
ПВ
28
Антонис Петропулос
ЦФ
4-4-2
1
Франко
76
Четин
5
Зан
22
Балта
55
Сариоглу
5
Топал
66
Туран
8
Элано
16
Сарп
99
Кьюэлл
20
Нонда
4-5-1
30
Цорвас
5
Канте
26
Винтра
3
Саррьеги
28
Дарлас
15
Жилберто
28
Кацуранис
14
Карагунис
23
Симао
55
Рукавина
12
Сиссе
8
Элано
18
Акман
18
Акман
8
Элано
5
Зан
8
Эзбек
8
Эзбек
5
Зан
99
Кьюэлл
12
Кейта
12
Кейта
99
Кьюэлл
28
Дарлас
21
Спиропулос
21
Спиропулос
28
Дарлас
14
Карагунис
11
Нинис
11
Нинис
14
Карагунис
28
Кацуранис
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
28
Кацуранис
Остались в запасе
Галатасарай
Панатинаикос
1
Айкут Эрчетин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
Главный тренер
Франк Райкард
28
Антонис Петропулос
ЦФ
1
Марио Галинович
ВР
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
19
Габриэл
ПВ
Главный тренер
Хенк тен Кате
Остались в запасе
1
Айкут Эрчетин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
Остались в запасе
28
Антонис Петропулос
ЦФ
1
Марио Галинович
ВР
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
19
Габриэл
ПВ
Главный тренер
Франк Райкард
Главный тренер
Хенк тен Кате
Статистика матча Галатасарай - Панатинаикос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Али Сами Йен (снесен)
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