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Расписание матчей
Германия. Кубок
Оптик - ФСВ Франкфурт
Оптик - ФСВ Франкфурт: обзор матча 04 августа 2013
Оптик
04.08.2013, воскресенье, 18:00
Германия. Кубок, 1 раунд
1 : 3
Завершен
ФСВ Франкфурт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Оптик - ФСВ Франкфурт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оптик
Германия. Кубок, 1 раунд
Оптик
1 : 3
16.08.2014
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1 раунд
Оптик
1 : 3
04.08.2013
ФСВ Франкфурт
ФСВ Франкфурт
Германия. Кубок, 1/32 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
13.08.2023
Ганза
Германия. Кубок, 1/32 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
20.08.2016
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
27.10.2015
Герта
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
0 : 2
07.08.2015
ФСВ Франкфурт
Товарищеские матчи
ЦСКА
2 : 0
22.01.2015
ФСВ Франкфурт
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