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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фрайбург - Севилья
Фрайбург - Севилья: обзор матча 13 декабря 2013
Фрайбург
13.12.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа H, 6 тур
0 : 2
Завершен
Севилья
40'
В. Иборра
90+4'
Р. Русеску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Севилья
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Р. Русеску
Пас отдал
Х. Самперио
87'
Замена
П. Троховски
️️️️
Д. Перотти
78'
Замена
Ф. Фасио
️️️️
С. Кристофоро
Замена
В. Пиларж
️️️️
Ж. Фернандес
75'
73'
Желтая карточка
К. Бакка
73'
Замена
Р. Русеску
️️️️
К. Бакка
72'
Желтая карточка
Ф. Наварро
70'
Желтая карточка
Х. Самперио
Желтая карточка
Н. Хефлер
60'
Замена
С. Керк
️️️️
Н. Лоренцони
58'
40'
ГОЛ! 0:1!
В. Иборра
Пас отдал
Д. Перотти
25'
Желтая карточка
Кала
Желтая карточка
В. Дарида
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
0
Николай Лоренцони
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
14
Тим Альбутат
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
Севилья
23
Хулиан
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
10
Брайан Рабельо
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
24
Раул Русеску
ЦФ
3-3-3-1
1
Бауманн
11
Крмас
25
Сорг
21
Хен
30
Гюнтер
27
Хефлер
28
Гинтер
0
Лоренцони
6
Фернандес
16
Дарида
14
Мехмеди
3-5-2
13
Варас
23
Коке
16
Кала
3
Наварро
23
Карришу
11
Ракитич
10
Иборра
29
Самперио
41
Кристофоро
70
Бакка
8
Перотти
6
Фернандес
11
Пиларж
11
Пиларж
6
Фернандес
0
Лоренцони
37
Керк
37
Керк
0
Лоренцони
41
Кристофоро
17
Фасио
17
Фасио
41
Кристофоро
8
Перотти
15
Троховски
15
Троховски
8
Перотти
70
Бакка
24
Русеску
24
Русеску
70
Бакка
Остались в запасе
Фрайбург
Севилья
14
Тим Альбутат
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
10
Брайан Рабельо
ЦП
23
Хулиан
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
14
Тим Альбутат
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
Остались в запасе
10
Брайан Рабельо
ЦП
23
Хулиан
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Фрайбург - Севилья
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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