Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Фортуна - Фрайбург
Фортуна - Фрайбург: онлайн-трансляция 29 октября 2025
Фортуна
29.10.2025, среда, 22:45
Германия. Кубок, 2 раунд
- : -
Не начался
Фрайбург
Матч
Личные встречи
Статистика матча Фортуна - Фрайбург
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Фортуна
Фрайбург
«Вердер» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
Вчера, 09:20
«Кельн» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.77
30 августа, 09:58
«Фрайбург» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.90
22 августа, 17:35
Участник ЛЧ из Германии приобрел японского вингера за 21+1 миллион евро
7 августа, 12:33
Определились все участники Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2025/26
4 июня, 11:02
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
1 августа 2024, 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
28 мая 2024, 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
3 апреля 2024, 23:35
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
3 апреля 2024, 10:33
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
3 апреля 2024, 09:34
«Вердер» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
Вчера, 09:20
«Кельн» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.77
30 августа, 09:58
«Фрайбург» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.90
22 августа, 17:35
Участник ЛЧ из Германии приобрел японского вингера за 21+1 миллион евро
7 августа, 12:33
Определились все участники Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2025/26
4 июня, 11:02
Больше новостей
Германия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Германия. Кубок, 2 раунд
Герта
- : -
28.10.2025
Эльверсберг
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм
- : -
28.10.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 2 раунд
Вольфсбург
- : -
28.10.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт
- : -
28.10.2025
Боруссия Д
Германия. Кубок, 2 раунд
Санкт-Паули
- : -
28.10.2025
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 2 раунд
Герта
- : -
28.10.2025
Эльверсберг
Германия. Кубок, 2 раунд
Хайденхайм
- : -
28.10.2025
Гамбург
Германия. Кубок, 2 раунд
Вольфсбург
- : -
28.10.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 2 раунд
Айнтрахт
- : -
28.10.2025
Боруссия Д
Германия. Кубок, 2 раунд
Санкт-Паули
- : -
28.10.2025
Хоффенхайм
Последние матчи
Все
Фортуна
Фрайбург
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Пройссен
1 : 2
14.09.2025
Фортуна
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
3 : 1
13.09.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кельн
4 : 1
31.08.2025
Фрайбург
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Фортуна
0 : 0
30.08.2025
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
1 : 3
23.08.2025
Аугсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Пройссен
1 : 2
14.09.2025
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Фортуна
0 : 0
30.08.2025
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Падерборн
1 : 2
23.08.2025
Фортуна
Германия. Кубок, 1 раунд
Швайнфурт 05
2 : 4
18.08.2025
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Фортуна
0 : 2
09.08.2025
Ганновер-96
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
3 : 1
13.09.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кельн
4 : 1
31.08.2025
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
1 : 3
23.08.2025
Аугсбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Шпортфройнде
0 : 2
16.08.2025
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
1 : 3
17.05.2025
Айнтрахт
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: