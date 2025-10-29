«Вердер» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

«Кельн» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.77

«Фрайбург» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.90

Участник ЛЧ из Германии приобрел японского вингера за 21+1 миллион евро

Определились все участники Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2025/26