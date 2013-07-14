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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Фортуна - Монако
Фортуна - Монако: обзор матча 14 июля 2013
Фортуна
14.07.2013, воскресенье, 19:30
Товарищеские матчи
3 : 2
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фортуна - Монако
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
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Германия. Третья Лига, 13 тур
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0 : 0
30.10.2026
Меппен
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Германия. Третья Лига, 10 тур
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17.10.2026
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Германия. Третья Лига, 9 тур
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14.10.2026
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Франция. Лига 1, 11 тур
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- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
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3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
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