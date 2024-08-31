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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Форте - Ростов-2
Форте - Ростов-2: обзор матча 31 августа 2024
Форте
31.08.2024, суббота, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
5 : 1
Завершен
Ростов-2
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Матчи команд
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Муром
3 : 1
15.06.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Форте
2 : 3
07.06.2025
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Сибирь
2 : 2
31.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Калуга
2 : 0
25.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Форте
0 : 0
21.05.2025
Иртыш
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Рубин Я
1 : 4
31.10.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Ростов-2
2 : 1
24.10.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Нарт
1 : 3
17.10.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Ростов-2
0 : 0
10.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Ростов-2
0 : 1
26.09.2026
Севастополь
Новости команд
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Форте
Ростов-2
Вратарь «Ростова» – о Второй лиге: «Приехал на тренировку перед игрой, а во вратарской – какашки»
19 ноября
4
«Ростов-2» – «Севастополь»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Участник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
3 сентября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
«Ростов» отправил игрока в египетский клуб
29 июля
В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона
2025.07.16 11:55
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В группе «Серебро» Второй лиги из-за снятия двух клубов осталось только 8 команд
2025.07.04 12:07
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«Прощание – это всегда больно»: клуб с юга России объявил о закрытии
2025.06.16 09:44
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Определились клубы, которые вышли в группу «Золото» по итогам весенней части сезона Второй лиги
2025.06.15 20:15
Прогноз на точный счeт матча «Муром» – «Форте»: Вторая лига А, 15 июня 2025
2025.06.14 11:30
Вратарь «Ростова» – о Второй лиге: «Приехал на тренировку перед игрой, а во вратарской – какашки»
19 ноября
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«Ростов-2» – «Севастополь»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Участник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
3 сентября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
«Ростов» отправил игрока в египетский клуб
29 июля
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