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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Кайрат - Фола
Кайрат - Фола: обзор матча 26 августа 2021
Кайрат
26.08.2021, четверг, 17:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 1
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Фола
12'
А. Шушеначев
28'
В. Лав
36'
А. Шушеначев
43'
М. Мустафич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кайрат - Фола
Замена
Е. Сейдахмет
️️️️
Д. Поляков
85'
Замена
С. Кейлер
️️️️
Я. Вороговский
74'
72'
Замена
L. Almada Correia
️️️️
B. Correia Mendes
72'
Замена
J. Diallo
️️️️
I. Boutrif
Замена
Н. Косович
️️️️
А. Абикен
69'
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
А. Шушеначев
69'
59'
Замена
G. Caron
️️️️
М. Омосанья
Желтая карточка
А. Абикен
46'
43'
ГОЛ! 3:1!
М. Мустафич
Пас отдал
B. Correia Mendes
ГОЛ! 3:0!
А. Шушеначев
Пас отдал
В. Лав
36'
ГОЛ! 2:0!
В. Лав
Пас отдал
Р. Алвеш
28'
14'
Желтая карточка
С. Уассиеро
ГОЛ! 1:0!
А. Шушеначев
Пас отдал
Р. Алвеш
12'
4'
Желтая карточка
B. Correia Mendes
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
3
Франк Баньяк
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Фола
19
Nenad Dragovic
ЦЗ
33
Emmanuel Thomas Cabral
ЦФ
15
Майкл Омосанья
ЦФ
10
Мирза Мустафич
ЦФ
7
Bruno Correia Mendes
ЦФ
31
Диогу Пиментель
ЦФ
0
G. Grisez
ЦФ
19
Силвио Уассиеро
ЦФ
28
Жульен Кляйн
ЦФ
8
Gilson Delgado
ЦФ
16
Idir Boutrif
ЦФ
Кайрат
22
Никита Пивкин
ВР
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
67
Arseniy Meleshenko
ЦП
27
Небойса Косович
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
25
Александр Широбоков
ЦФ
1
Темирлан Анарбеков
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
4
Сергей Кейлер
ЦФ
Фола
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
44
Daniel Martins Matos
ЦФ
41
Lenny Almada Correia
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
5
Tiago Semedo
ЦФ
8
Veldin Muharemović
ЦФ
24
Bob Simon
ЦФ
9
Lucas Correia
ЦФ
91
Denis Ahmetxhekaj
ЦФ
9
Gauthier Caron
ЦФ
11
Jules Diallo
ЦФ
17
Rodrigo Parreira
ЦФ
3-2-2-1-2
92
Покатилов
20
Дугалич
28
Алип
23
Поляков
3
Баньяк
13
Оганесян
11
Вороговский
96
Абикен
16
Алвеш
19
Вагнер Лав
11
Шушеначев
1-5
19
0
16
8
28
Кляйн
19
Уассиеро
96
Абикен
27
Косович
27
Косович
96
Абикен
11
Шушеначев
11
Алыкулов
11
Алыкулов
11
Шушеначев
23
Поляков
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
23
Поляков
11
Вороговский
4
Кейлер
4
Кейлер
11
Вороговский
7
41
41
7
15
Омосанья
9
9
15
Омосанья
16
11
11
16
Остались в запасе
Кайрат
Фола
22
Никита Пивкин
ВР
67
Arseniy Meleshenko
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
25
Александр Широбоков
ЦФ
1
Темирлан Анарбеков
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
44
Daniel Martins Matos
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
5
Tiago Semedo
ЦФ
8
Veldin Muharemović
ЦФ
24
Bob Simon
ЦФ
9
Lucas Correia
ЦФ
91
Denis Ahmetxhekaj
ЦФ
17
Rodrigo Parreira
ЦФ
Остались в запасе
22
Никита Пивкин
ВР
67
Arseniy Meleshenko
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
25
Александр Широбоков
ЦФ
1
Темирлан Анарбеков
ЦФ
Остались в запасе
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
44
Daniel Martins Matos
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
5
Tiago Semedo
ЦФ
8
Veldin Muharemović
ЦФ
24
Bob Simon
ЦФ
9
Lucas Correia
ЦФ
91
Denis Ahmetxhekaj
ЦФ
17
Rodrigo Parreira
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Кайрат - Фола
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Фола
1 : 4
25.05.2025
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Беттембург
2 : 0
18.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Фола
0 : 1
12.05.2025
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондерканж
0 : 1
04.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Фола
0 : 3
27.04.2025
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Информация о матче
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