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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фола - Кайрат
Фола - Кайрат: обзор матча 19 августа 2021
Фола
19.08.2021, четверг, 20:30
Лига конференций, 4 раунд
1 : 4
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Кайрат
19'
М. Мустафич
28'
А. Шушеначев
37'
В. Лав
43'
Р. Алвеш
69'
В. Лав (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фола - Кайрат
90'
Замена
Д. Усенов
️️️️
А. Шушеначев
Замена
N. Dragovic
️️️️
М. Мустафич
86'
84'
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
А. Буранчиев
76'
Желтая карточка
Д. Миканович
74'
Замена
С. Кейлер
️️️️
Р. Алвеш
Замена
М. Омосанья
️️️️
L. Almada Correia
73'
69'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
В. Лав
65'
Желтая карточка
А. Буранчиев
Замена
I. Boutrif
️️️️
R. Parreira
63'
43'
ГОЛ! 1:3!
Р. Алвеш
Пас отдал
Х. Канте
37'
ГОЛ! 1:2!
В. Лав
28'
ГОЛ! 1:1!
А. Шушеначев
Пас отдал
В. Лав
25'
Желтая карточка
Я. Вороговский
ГОЛ! 1:0!
М. Мустафич
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фола
19
Силвио Уассиеро
ЦФ
33
Emmanuel Thomas Cabral
ЦФ
28
Жульен Кляйн
ЦФ
8
Gilson Delgado
ЦФ
0
G. Grisez
ЦФ
31
Диогу Пиментель
ЦФ
10
Мирза Мустафич
ЦФ
6
Бруну Фрейре
ЦФ
9
Lucas Correia
ЦФ
9
Gauthier Caron
ЦФ
17
Rodrigo Parreira
ЦФ
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
3
Франк Баньяк
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
24
Хосе Канте
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Фола
19
Nenad Dragovic
ЦЗ
1
Thomas Hym
ЦФ
15
Майкл Омосанья
ЦФ
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
41
Lenny Almada Correia
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
4
Rodrigue Dikaba
ЦФ
5
Tiago Semedo
ЦФ
8
Veldin Muharemović
ЦФ
24
Bob Simon
ЦФ
16
Idir Boutrif
ЦФ
7
Bruno Correia Mendes
ЦФ
Кайрат
57
Ravil Ibragimov
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
23
Андрей Ульшин
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
36
Sagi Anet
ЦП
1
Темирлан Анарбеков
ЦФ
4
Сергей Кейлер
ЦФ
25
Александр Широбоков
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
5
6
Фрейре
17
9
9
10
Мустафич
4-2-1-3
92
Покатилов
13
Оганесян
3
Баньяк
20
Дугалич
24
Миканович
11
Вороговский
20
Буранчиев
16
Алвеш
19
Вагнер Лав
24
Канте
11
Шушеначев
10
Мустафич
19
19
10
Мустафич
15
Омосанья
15
Омосанья
41
41
17
16
16
17
11
Шушеначев
47
Усенов
47
Усенов
11
Шушеначев
20
Буранчиев
11
Алыкулов
11
Алыкулов
20
Буранчиев
16
Алвеш
4
Кейлер
4
Кейлер
16
Алвеш
Остались в запасе
Фола
Кайрат
1
Thomas Hym
ЦФ
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
4
Rodrigue Dikaba
ЦФ
5
Tiago Semedo
ЦФ
8
Veldin Muharemović
ЦФ
24
Bob Simon
ЦФ
7
Bruno Correia Mendes
ЦФ
57
Ravil Ibragimov
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
36
Sagi Anet
ЦП
1
Темирлан Анарбеков
ЦФ
25
Александр Широбоков
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Остались в запасе
1
Thomas Hym
ЦФ
1
Evan da Costa e Sousa
ЦФ
46
Guillaume Mura
ЦФ
4
Rodrigue Dikaba
ЦФ
5
Tiago Semedo
ЦФ
8
Veldin Muharemović
ЦФ
24
Bob Simon
ЦФ
7
Bruno Correia Mendes
ЦФ
Остались в запасе
57
Ravil Ibragimov
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
36
Sagi Anet
ЦП
1
Темирлан Анарбеков
ЦФ
25
Александр Широбоков
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Фола - Кайрат
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Фола
1 : 4
25.05.2025
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Беттембург
2 : 0
18.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Фола
0 : 1
12.05.2025
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Мондерканж
0 : 1
04.05.2025
Фола
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Фола
0 : 3
27.04.2025
Свифт
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
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