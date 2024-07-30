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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Флора - Виртус
Флора - Виртус: обзор матча 30 июля 2024
Флора
30.07.2024, вторник, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
5 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Виртус
4'
М. Лепик (П)
77'
Р. Саппинен (П)
92'
Р. Аллику
97'
Р. Аллику
120'
В. Крейда
88'
M. Mema
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флора - Виртус
ГОЛ! 5:1!
В. Крейда
Пас отдал
Р. Саппинен
120'
101'
Пенальти не реализован!
M. Barone
ГОЛ! 4:1!
Р. Аллику
Пас отдал
Р. Саппинен
97'
ГОЛ! 3:1!
Р. Аллику
Пас отдал
Р. Саппинен
92'
Замена
N. Mihhailov
️️️️
С. Зенев
91'
88'
ГОЛ! 2:1!
M. Mema
84'
Желтая карточка
М. Баттистини
77'
Желтая карточка
R. Sabato
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Саппинен
77'
75'
Желтая карточка
M. Rinaldi
Замена
Р. Саппинен
️️️️
М. Лепик
63'
Замена
Р. Аллику
️️️️
Д. Кураксин
63'
Вторая желтая
М. Лукка
48'
Желтая карточка
М. Лукка
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Лепик
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флора
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
23
Михаил Колобов
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
7
Данил Кураксин
ЛВ
32
Владислав Крейда
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
14
Тони Варьюнд
ЦФ
22
Марк-Андерс Лепик
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Виртус
39
Alex Passaniti
ВР
6
Roberto Sabato
ЦЗ
72
Luigi Rizzo
ЦЗ
15
Никола Гори
ЦЗ
26
Aron Giacomoni
ЦЗ
7
Мануэль Баттистини
ПЗ
45
Элиа Чаччи
ЦП
4
Andrea Montanari
ЦП
31
Nicolò Vallocchia
ЦП
11
Tommaso Lombardi
ЦФ
25
Simone Benincasa
ЦФ
Флора
1
Silver Rebane
ВР
93
Sten Patrick Prunn
ЦЗ
24
Oscar Pihela
ЦЗ
5
Andreas Vaher
ЦЗ
6
Robert Veering
ЦЗ
13
Nikita Mihhailov
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
17
Gregor Rõivassepp
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
77
Kristen Lapa
ЦФ
29
Sander Alamaa
ЦФ
9
Рауно Аллику
ЦФ
Виртус
12
Giovanni De Bartolo
ВР
5
Michele Rinaldi
ЦЗ
10
Mario Barone
ЦП
16
Matias Colagiovanni
ЦП
34
Nicholas Arrigoni
ЦФ
9
Marseljan Mema
ЦФ
14
Sami Abouzziane
ЦФ
4-2-1-4
16
Тугьяс
23
Колобов
4
Лукка
26
Хуссар
32
Крейда
8
Соометс
7
Кураксин
20
Зенев
33
22
Лепик
14
Варьюнд
3-2-3-2
39
72
15
Гори
26
7
Баттистини
6
45
Чаччи
4
31
25
11
20
Зенев
13
13
20
Зенев
22
Лепик
15
Саппинен
15
Саппинен
22
Лепик
7
Кураксин
9
Аллику
9
Аллику
7
Кураксин
Остались в запасе
Флора
Виртус
1
Silver Rebane
ВР
93
Sten Patrick Prunn
ЦЗ
24
Oscar Pihela
ЦЗ
5
Andreas Vaher
ЦЗ
6
Robert Veering
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
17
Gregor Rõivassepp
ЦП
77
Kristen Lapa
ЦФ
29
Sander Alamaa
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
12
Giovanni De Bartolo
ВР
5
Michele Rinaldi
ЦЗ
10
Mario Barone
ЦП
16
Matias Colagiovanni
ЦП
34
Nicholas Arrigoni
ЦФ
9
Marseljan Mema
ЦФ
14
Sami Abouzziane
ЦФ
Остались в запасе
1
Silver Rebane
ВР
93
Sten Patrick Prunn
ЦЗ
24
Oscar Pihela
ЦЗ
5
Andreas Vaher
ЦЗ
6
Robert Veering
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
17
Gregor Rõivassepp
ЦП
77
Kristen Lapa
ЦФ
29
Sander Alamaa
ЦФ
Остались в запасе
12
Giovanni De Bartolo
ВР
5
Michele Rinaldi
ЦЗ
10
Mario Barone
ЦП
16
Matias Colagiovanni
ЦП
34
Nicholas Arrigoni
ЦФ
9
Marseljan Mema
ЦФ
14
Sami Abouzziane
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Статистика матча Флора - Виртус
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Виртус
Лига конференций, 1 раунд
Виртус
1 : 0
16.07.2026
Дила
Лига конференций, 1 раунд
Дила
3 : 1
09.07.2026
Виртус
Лига конференций, 4 раунд
Виртус
1 : 3
28.08.2025
Брейдаблик
Лига конференций, 4 раунд
Брейдаблик
2 : 1
21.08.2025
Виртус
Лига конференций, 3 раунд
Виртус
3 : 0
14.08.2025
Милсами
Информация о матче
Главный судья:
Snir Levy, Israel
Стадион:
A. Le Coq Arena, Tallinn
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