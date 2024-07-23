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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Виртус - Флора
Виртус - Флора: обзор матча 23 июля 2024
Виртус
23.07.2024, вторник, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 2 : 5
Завершен
Флора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виртус - Флора
85'
Замена
Р. Саппинен
️️️️
М. Лепик
85'
Замена
К. Васильев
️️️️
В. Крейда
72'
Желтая карточка
Д. Кураксин
68'
Замена
Р. Аллику
️️️️
Т. Варьюнд
59'
Желтая карточка
М. Соометс
40'
Желтая карточка
К. Хуссар
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Виртус - Флора
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Виртус
Лига конференций, 1 раунд
Виртус
1 : 0
16.07.2026
Дила
Лига конференций, 1 раунд
Дила
3 : 1
09.07.2026
Виртус
Лига конференций, 4 раунд
Виртус
1 : 3
28.08.2025
Брейдаблик
Лига конференций, 4 раунд
Брейдаблик
2 : 1
21.08.2025
Виртус
Лига конференций, 3 раунд
Виртус
3 : 0
14.08.2025
Милсами
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Информация о матче
Главный судья:
Dragomir Draganov, Bulgaria
Стадион:
San Marino Stadium, San Marino
Новости команд
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Виртус
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«Флора» – «Интер Эскальдес»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
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2016.09.14 16:40
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«Флора» – «Интер Эскальдес»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Экс-глава департамента детского и юношеского футбола «Зенита» возглавил «Флору»
2017.01.03 08:54
Главным тренером сборной Эстонии назначен Мартин Рейм
2016.09.14 16:40
1
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