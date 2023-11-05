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Расписание матчей
Англия. Кубок
Киддерминстер - Флитвуд
Киддерминстер - Флитвуд: обзор матча 05 ноября 2023
Киддерминстер
05.11.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/128 финала
0 : 2
Завершен
Флитвуд
45+1'
Д. Ирл
46'
Ш. Руни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Киддерминстер - Флитвуд
Замена
️️️️
A. Morgan-Smith
89'
87'
Замена
R. Graydon
️️️️
Д. Мэрриот
81'
Замена
К. Тшиманга
️️️️
Ф. Паттерсон
Замена
K. Lassimore
️️️️
Z. Brown
81'
80'
Замена
Р. Брум
️️️️
P. Omochere
Желтая карточка
А. Пенни
78'
75'
Желтая карточка
B. Sarpong-Wiredu
Замена
A. Hemmings
️️️️
R. Mclean
74'
Замена
M. Preston
️️️️
K. Pearce
74'
Замена
️️️️
B. Maguire
74'
46'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Руни
Пас отдал
Д. Ирл
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Д. Ирл
Пас отдал
Ф. Паттерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Киддерминстер
22
Barry Maguire
ЦЗ
3
Caleb Richards
ЦЗ
12
Christian Oxlade-Chamberlain
ЦЗ
2
Алекс Пенни
ЦЗ
9
Amari Morgan-Smith
ЦФ
17
Ryan Mclean
ЦФ
Главный тренер
Стив Барр
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
44
Ben Heneghan
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
18
Босун Лаваль
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
1
Jay Lynch
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Киддерминстер
18
Kai Lassimore
ЦП
16
Matt Preston
ЦП
10
Ashley Hemmings
ЦФ
11
Kieran Phillips
ЦФ
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
25
Connor Teale
ЦЗ
4
Хавьер Симонс
ОП
20
Скотт Робертсон
ЦП
19
Ryan Graydon
ЦП
14
Райан Брум
ПП
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
4-2
22
12
2
Пенни
3
17
9
3-4-4
26
Руни
44
32
Ирл
44
10
Мэйор
16
Вела
18
Лаваль
7
Мэрриот
9
1
44
Паттерсон
18
18
16
16
17
10
10
17
7
Мэрриот
19
19
7
Мэрриот
9
14
Брум
14
Брум
9
44
Паттерсон
20
Тшиманга
20
Тшиманга
44
Паттерсон
Остались в запасе
Киддерминстер
Флитвуд
11
Kieran Phillips
ЦФ
Главный тренер
Стив Барр
1
Stephen McMullan
ВР
25
Connor Teale
ЦЗ
4
Хавьер Симонс
ОП
20
Скотт Робертсон
ЦП
18
Harrison Holgate
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
11
Kieran Phillips
ЦФ
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
25
Connor Teale
ЦЗ
4
Хавьер Симонс
ОП
20
Скотт Робертсон
ЦП
18
Harrison Holgate
ЦФ
Главный тренер
Стив Барр
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Киддерминстер - Флитвуд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 20 тур
Бостон Юнайтед
- : -
28.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Киддерминстер
2 : 2
21.11.2026
Файлд
Англия. Национальная лига, 17 тур
Киддерминстер
1 : 1
14.11.2026
Галифакс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Солихалл Мурс
2 : 1
31.10.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 15 тур
Алтричем
0 : 0
27.10.2026
Киддерминстер
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Информация о матче
Главный судья:
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