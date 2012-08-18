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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фиорентина - Новара
Фиорентина - Новара: обзор матча 18 августа 2012
Фиорентина
18.08.2012, суббота, 20:00
Италия. Кубок, 3 раунд
2 : 0
Завершен
Новара
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фиорентина - Новара
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
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2 : 2
08.11.2026
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2 : 4
02.11.2026
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29.10.2026
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4 : 1
12.01.2019
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3 : 2
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Кьево
3 : 0
29.11.2016
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Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
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