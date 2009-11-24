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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фиорентина - Лион
Фиорентина - Лион: обзор матча 24 ноября 2009
Фиорентина
24.11.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 5 тур
1 : 0
Завершен
Лион
28'
Х. Варгас (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Лион
+1
Желтая карточка
К. Чельстрем
Желтая карточка
М. Пьянич
Замена
Д. Комотто
️️️️
Л. Де Сильвестри
Замена
М. Йоргенсен
️️️️
К. Дзанетти
Замена
Эдерсон
️️️️
Б. Гомис
Замена
С. Дельгадо
️️️️
С. Гову
Замена
М. Донадель
️️️️
М. Сантана
Желтая карточка
М. Гобби
Замена
Лисандро
️️️️
М. Бастос
Желтая карточка
Х. Варгас
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Желтая карточка
А. Джилардино
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Варгас
Желтая карточка
А. Сиссоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
(К)
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ПЗ
32
Марко Маркьонни
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
11
Марио Сантана
АП
11
Хуан Варгас
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
17
Жан Макун
ПП
7
Мишел Бастос
ЛФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
8
Сидней Гову
РФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
35
Николя Сегуин
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
9
Яннис Тафе
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
4-4-1-1
1
Фрей
29
Де Сильвестри
3
Кролдруп
3
Дайнелли
18
Гобби
32
Маркьонни
18
Монтоливо
14
Дзанетти
11
Варгас
11
Сантана
19
Джилардино
4-3-3
1
Льорис
89
Гассама
3
Крис
4
Бумсонг
26
Сиссоко
17
Макун
15
Пьянич
4
Чельстрем
8
Гову
18
Гомис
7
Бастос
29
Де Сильвестри
16
Комотто
16
Комотто
29
Де Сильвестри
11
Сантана
33
Донадель
33
Донадель
11
Сантана
14
Дзанетти
10
Йоргенсен
10
Йоргенсен
14
Дзанетти
18
Гомис
10
Эдерсон
10
Эдерсон
18
Гомис
8
Гову
19
Дельгадо
19
Дельгадо
8
Гову
7
Бастос
9
Лисандро
9
Лисандро
7
Бастос
Остались в запасе
Фиорентина
Лион
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
35
Николя Сегуин
ЦЗ
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Остались в запасе
35
Николя Сегуин
ЦЗ
9
Яннис Тафе
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Фиорентина - Лион
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Помощники судьи:
Бертину Кунья Миранда
Жозе Кардинал (оба - Португалия)
Резервный судья:
Артур Соареш (Португалия)
Делегат:
Филип Притчард (Уэльс)
Инспектор:
Вацлав Крондл (Чехия)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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