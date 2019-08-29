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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ференцварош - Судува
Ференцварош - Судува: обзор матча 29 августа 2019
Ференцварош
29.08.2019, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
4 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Судува
90+6'
Н. Сигневич (П)
11'
О. Вербицкас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ференцварош - Судува
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Сигневич
90'
+6
11'
ГОЛ! 0:1!
О. Вербицкас
Начало матча
Статистика матча Ференцварош - Судува
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Судува
Литва. А-Лига, 36 тур
Судува
2 : 1
08.11.2026
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 35 тур
Судува
2 : 1
01.11.2026
Банга
Литва. А-Лига, 33 тур
Судува
0 : 1
19.10.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
Хегельманн
1 : 1
20.09.2026
Судува
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
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