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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олесунн - Ференцварош
Олесунн - Ференцварош: обзор матча 21 июля 2011
Олесунн
21.07.2011, четверг, 21:00
Лига Европы
2 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Ференцварош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Олесунн - Ференцварош
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0
0
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Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Олесунн
2 : 4
11.10.2026
Сарпсборг 08
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
- : -
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Лига Европы, 3 тур
Ференцварош
4 : 1
22.10.2026
Торренсе
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