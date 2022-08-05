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Расписание матчей
Италия. Кубок
Удинезе - Феральписало
Удинезе - Феральписало: обзор матча 05 августа 2022
Удинезе
05.08.2022, пятница, 19:00
Италия. Кубок, 1 раунд
2 : 1
Завершен
Феральписало
12'
Ж. Деулофеу (П)
64'
И. Саксесс
67'
Л. Силигарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Феральписало
Замена
Л. Самарджич
️️️️
З. Ловрич
82'
Замена
И. Несторовски
️️️️
И. Саксесс
79'
Замена
Б. Нуйтинк
️️️️
Я. Бийол
73'
Желтая карточка
Н. Перес
71'
67'
ГОЛ! 2:1!
Л. Силигарди
ГОЛ! 2:0!
И. Саксесс
64'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Деулофеу
12'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Удинезе - Феральписало
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Феральписало
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Венеция
2 : 1
05.05.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 36 тур
Феральписало
2 : 2
01.05.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Циттаделла
1 : 1
27.04.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 34 тур
Феральписало
2 : 5
20.04.2024
Комо
Информация о матче
Стадион:
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