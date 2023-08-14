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Расписание матчей
Италия. Кубок
Торино - Феральписало
Торино - Феральписало: обзор матча 14 августа 2023
Торино
14.08.2023, понедельник, 22:15
Италия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Феральписало
22'
М. Войвода
85'
И. Илич
17'
D. Di Molfetta
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Феральписало
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Санабрия
88'
Замена
У. Синго
️️️️
Р. Родригес
88'
ГОЛ! 2:1!
И. Илич
85'
83'
Замена
M. Musatti
️️️️
D. Di Molfetta
Замена
Б. Байейе
️️️️
Р. Белланова
78'
Замена
А. Тамез
️️️️
С. Риччи
78'
76'
Замена
Д. Балестреро
️️️️
S. Guerra
Желтая карточка
М. Войвода
68'
Замена
С. Верди
️️️️
Н. Радоньич
65'
64'
Замена
М. Феличи
️️️️
М. Компаньон
64'
Замена
М. Сау
️️️️
А. Ла Мантия
ГОЛ! 1:1!
М. Войвода
Пас отдал
Н. Радоньич
22'
17'
ГОЛ! 0:1!
D. Di Molfetta
Пас отдал
S. Guerra
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
10
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Феральписало
1
Семуэль Пицциньякко
ВР
66
Federico Bergonzi
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
6
Loris Bacchetti
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
27
Denis Hergheligiu
ЦП
21
Federico Carraro
ЦП
10
Davide Di Molfetta
ЦП
11
Маттиа Компаньон
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
17
Simone Guerra
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
27
Алессандро Деллавалле
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
90
Симоне Верди
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
71
Михай Попа
ЦФ
Феральписало
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
29
Mauro Verzelletti
ЦЗ
2
Габриэле Феррарини
ПЗ
33
Luigi Giorgi
ЦП
8
Давиде Балестреро
ЦП
36
Andrea Franzolini
ЦП
4
Mattia Musatti
ЦП
77
Brayan Gjyla
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
14
Stefano Minelli
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
16
Белланова
4
Схюрс
4
Буонджорно
15
Родригес
23
Войвода
21
Риччи
20
Илич
28
Радоньич
10
Влашич
19
Санабрия
3-5-2
1
Пицциньякко
66
23
Чеппителли
6
87
Мартелла
21
10
11
Компаньон
27
17
19
Ла Мантия
16
Белланова
2
Байейе
2
Байейе
16
Белланова
15
Родригес
90
Синго
90
Синго
15
Родригес
21
Риччи
61
Тамез
61
Тамез
21
Риччи
28
Радоньич
90
Верди
90
Верди
28
Радоньич
19
Санабрия
9
Пеллегри
9
Пеллегри
19
Санабрия
17
8
Балестреро
8
Балестреро
17
10
4
4
10
19
Ла Мантия
25
Сау
25
Сау
19
Ла Мантия
11
Компаньон
4
Феличи
4
Феличи
11
Компаньон
Остались в запасе
Торино
Феральписало
1
Лука Джемелло
ВР
27
Алессандро Деллавалле
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
71
Михай Попа
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
29
Mauro Verzelletti
ЦЗ
2
Габриэле Феррарини
ПЗ
33
Luigi Giorgi
ЦП
36
Andrea Franzolini
ЦП
77
Brayan Gjyla
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
14
Stefano Minelli
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
27
Алессандро Деллавалле
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
71
Михай Попа
ЦФ
Остались в запасе
3
Mattia Tonetto
ЦЗ
29
Mauro Verzelletti
ЦЗ
2
Габриэле Феррарини
ПЗ
33
Luigi Giorgi
ЦП
36
Andrea Franzolini
ЦП
77
Brayan Gjyla
ЦФ
61
Giacomo Volpe
ЦФ
14
Stefano Minelli
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Статистика матча Торино - Феральписало
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Феральписало
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Венеция
2 : 1
05.05.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 36 тур
Феральписало
2 : 2
01.05.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Циттаделла
1 : 1
27.04.2024
Феральписало
Италия. Серия В, 34 тур
Феральписало
2 : 5
20.04.2024
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