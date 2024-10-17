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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Феникс - Серро
Феникс - Серро: обзор матча 17 октября 2024
Феникс
17.10.2024, четверг, 22:00
Уругвай. Примера, 8 тур
1 : 3
Завершен
Серро
47'
M. Juambeltz
4'
J. Javier Berrios Mora
20'
H. Tijanovich
87'
M. Rabuñal
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Феникс - Серро
Желтая карточка
R. Chopitea
90'
+7
87'
ГОЛ! 1:3!
M. Rabuñal
Желтая карточка
W. Fernández
85'
83'
Желтая карточка
M. Cubero
81'
Желтая карточка
P. Lacoste
78'
Замена
M. Rabuñal
️️️️
N. Petillo
Замена
F. de León
️️️️
A. Alfaro
72'
Замена
W. Fernández
️️️️
S. de Marco
72'
71'
Замена
C. Araujo
️️️️
G. Triunfo
71'
Замена
D. Cóccaro
️️️️
H. Tijanovich
66'
Желтая карточка
G. Triunfo
Красная карточка
F. Rodríguez
63'
ГОЛ! 1:2!
M. Juambeltz
47'
46'
Замена
N. González
️️️️
M. Perez
Замена
R. Chopitea
️️️️
A. da Silveira
46'
31'
Желтая карточка
M. Perez
Желтая карточка
S. Viera
28'
26'
Замена
G. Triunfo
️️️️
M. Abero
Замена
F. Rodríguez
️️️️
A. Argachá
21'
20'
ГОЛ! 0:2!
H. Tijanovich
4'
ГОЛ! 0:1!
J. Javier Berrios Mora
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Феникс
25
Emiliano Marquez
ВР
24
Juan Álvez
ЦЗ
14
Agustín Alfaro
ЦЗ
23
Adrián Argachá
ЦЗ
40
Agustín da Silveira
ЦЗ
24
Maximiliano Perg
ЦЗ
5
Andrés Schetino
ЦП
24
Santiago Viera
ЦП
26
Sebastián de Marco
ЦП
8
Maximiliano Juambeltz
ЦФ
9
Sebastián da Silva
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
Серро
1
Mathías Cubero
ВР
23
Emilio Crespo
ЦЗ
13
Pablo Lacoste
ЦЗ
16
Mathias Abero
ЦЗ
24
Emiliano Álvarez
ЦЗ
2
Nahuel Petillo
ЦП
5
Alejo Macelli
ЦП
11
Horacio Tijanovich
ЦП
14
Santiago Ramirez
ЦФ
13
Maximiliano Perez
ЦФ
14
Jhosuan Javier Berrios Mora
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Феникс
33
Agustín Requena
ВР
20
Ricardo Chopitea
ЦЗ
28
Facundo Rodríguez
ЦЗ
13
Guillermo Pereira
ЦЗ
16
Braulio Guisolfo
ЦП
17
Mauro Cachi
ЦП
55
Wiston Fernández
ЦП
11
Fabián Estoyanoff
ЦП
17
Facundo de León
ЦП
17
Sergio Cortelezzi
ЦФ
Серро
25
Kevin Larrea
ВР
17
Tobias Arevalos
ЦП
2
Claudio Araujo
ЦП
8
Nicolás Wunsch
ЦП
19
Germán Triunfo
ЦП
55
Martín Rabuñal
ЦП
9
Nicólas González
ЦФ
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
18
G. Rodriguez
ЦФ
7
Bruno Scorza
ЦФ
3-2-3-2
25
23
40
24
14
24
5
24
26
9
8
4-3-3
1
13
16
24
23
2
5
11
14
13
14
40
20
20
40
23
28
28
23
26
55
55
26
14
17
17
14
2
2
16
19
19
16
2
55
55
2
13
9
9
13
11
17
17
11
Остались в запасе
Феникс
Серро
33
Agustín Requena
ВР
13
Guillermo Pereira
ЦЗ
16
Braulio Guisolfo
ЦП
17
Mauro Cachi
ЦП
11
Fabián Estoyanoff
ЦП
17
Sergio Cortelezzi
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
25
Kevin Larrea
ВР
17
Tobias Arevalos
ЦП
8
Nicolás Wunsch
ЦП
18
G. Rodriguez
ЦФ
7
Bruno Scorza
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Остались в запасе
33
Agustín Requena
ВР
13
Guillermo Pereira
ЦЗ
16
Braulio Guisolfo
ЦП
17
Mauro Cachi
ЦП
11
Fabián Estoyanoff
ЦП
17
Sergio Cortelezzi
ЦФ
Остались в запасе
25
Kevin Larrea
ВР
17
Tobias Arevalos
ЦП
8
Nicolás Wunsch
ЦП
18
G. Rodriguez
ЦФ
7
Bruno Scorza
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Статистика матча Феникс - Серро
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Феникс
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 1
01.12.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 14 тур
Феникс
1 : 2
27.11.2024
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
2 : 2
18.11.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 12 тур
Феникс
0 : 6
13.11.2024
Насьональ
Уругвай. Примера, 11 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 0
11.11.2024
Феникс
Серро
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Серро
1 : 2
31.10.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Сити Торке
3 : 1
25.10.2026
Серро
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Парке Капурро
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