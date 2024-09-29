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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Ривер Плейт - Феникс
Ривер Плейт - Феникс: обзор матча 29 сентября 2024
Ривер Плейт
29.09.2024, воскресенье, 16:00
Уругвай. Примера, 5 тур
4 : 3
Завершен
Феникс
31'
M. Camarda
45+3'
M. Camarda
53'
Х. Лавега
55'
M. Camarda
42'
M. Juambeltz
50'
G. Pereira
64'
S. da Silva
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ривер Плейт - Феникс
90'
+5
Желтая карточка
F. de León
85'
Желтая карточка
A. Alfaro
Замена
J. Cruz De los Santos
️️️️
Х. Лавега
80'
Замена
G. Barrios
️️️️
R. Cristobal
80'
Желтая карточка
R. Cristobal
75'
Замена
R. Fernandez
️️️️
M. Alfonso
67'
Замена
T. Galletto
️️️️
H. Salaberry
67'
64'
ГОЛ! 4:3!
S. da Silva
61'
Замена
S. da Silva
️️️️
S. Scotto
61'
Замена
S. Cortelezzi
️️️️
M. Juambeltz
ГОЛ! 4:2!
M. Camarda
55'
ГОЛ! 3:2!
Х. Лавега
Пас отдал
J. Ignacio Quintana Silva
53'
50'
ГОЛ! 2:2!
G. Pereira
46'
Замена
F. de León
️️️️
F. Rodríguez
46'
Замена
G. Pereira
️️️️
M. Perg
ГОЛ! 2:1!
M. Camarda
Пас отдал
Х. Лавега
45'
+3
42'
ГОЛ! 1:1!
M. Juambeltz
ГОЛ! 1:0!
M. Camarda
31'
22'
Желтая карточка
M. Perg
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ривер Плейт
12
Yonatan Irrazábal
ВР
21
Norman Rodriguez
ЦЗ
13
Christian Almeida
ЦЗ
2
Horacio Salaberry
ЦЗ
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
22
Matías Alfonso
ЦП
25
Ramiro Cristobal
ЦП
7
Хоакин Лавега
ЦП
30
Juan Ignacio Quintana Silva
ЦП
10
Agustín Bernardo Vera Flores
ЦП
29
Marcos Camarda
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Феникс
25
Emiliano Marquez
ВР
24
Maximiliano Perg
ЦЗ
40
Agustín da Silveira
ЦЗ
20
Ricardo Chopitea
ЦЗ
14
Agustín Alfaro
ЦЗ
28
Facundo Rodríguez
ЦЗ
24
Juan Álvez
ЦЗ
6
Santiago Scotto
ЦП
16
Braulio Guisolfo
ЦП
26
Sebastián de Marco
ЦП
8
Maximiliano Juambeltz
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
Ривер Плейт
12
Fabrizio Correa
ВР
6
Ramiro Fernandez
ЦЗ
33
Santiago Corbo
ЦЗ
27
Tiago Galletto
ЦП
19
Juan Cruz De los Santos
ЦП
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
5
German Barrios
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
13
Faustino Barone
ЦФ
24
Joaquín Zeballos
ЦФ
Феникс
33
Agustín Requena
ВР
13
Guillermo Pereira
ЦЗ
23
Adrián Argachá
ЦЗ
24
Santiago Viera
ЦП
30
Matías Cabrera
ЦП
55
Wiston Fernández
ЦП
11
Fabián Estoyanoff
ЦП
17
Facundo de León
ЦП
17
Sergio Cortelezzi
ЦФ
9
Sebastián da Silva
ЦФ
4-5-1
12
21
2
23
13
25
7
Лавега
30
10
22
29
3-2-3-1
25
14
28
24
40
20
6
16
26
8
22
6
6
22
2
27
27
2
7
Лавега
19
19
7
Лавега
25
5
5
25
24
13
13
24
28
17
17
28
8
17
17
8
6
9
9
6
Остались в запасе
Ривер Плейт
Феникс
12
Fabrizio Correa
ВР
33
Santiago Corbo
ЦЗ
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
13
Faustino Barone
ЦФ
24
Joaquín Zeballos
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Итурральде
33
Agustín Requena
ВР
23
Adrián Argachá
ЦЗ
24
Santiago Viera
ЦП
30
Matías Cabrera
ЦП
55
Wiston Fernández
ЦП
11
Fabián Estoyanoff
ЦП
Главный тренер
Леонель Рокко
Остались в запасе
12
Fabrizio Correa
ВР
33
Santiago Corbo
ЦЗ
17
Jose Valentin Amoroso Guerra
ЦП
27
Julio Báez
ЦП
13
Faustino Barone
ЦФ
24
Joaquín Zeballos
ЦФ
Остались в запасе
33
Agustín Requena
ВР
23
Adrián Argachá
ЦЗ
24
Santiago Viera
ЦП
30
Matías Cabrera
ЦП
55
Wiston Fernández
ЦП
11
Fabián Estoyanoff
ЦП
Главный тренер
Игнасио Итурральде
Главный тренер
Леонель Рокко
Статистика матча Ривер Плейт - Феникс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 15 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 4
09.11.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
0 : 1
26.10.2025
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Ривер Плейт
1 : 1
19.10.2025
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 11 тур
Хувентуд
1 : 2
12.10.2025
Ривер Плейт
Феникс
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 1
01.12.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 14 тур
Феникс
1 : 2
27.11.2024
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
2 : 2
18.11.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 12 тур
Феникс
0 : 6
13.11.2024
Насьональ
Уругвай. Примера, 11 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 0
11.11.2024
Феникс
Информация о матче
Главный судья:
Leodan Frankin Gonzalez Cabrera, Uruguay
Стадион:
Сарольди
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2015.08.24 20:09
Защитник «Ривер Плейта» подпишет контракт с «Эвертоном»
2015.08.21 13:21
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2015.08.24 20:09
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2015.08.21 13:21
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