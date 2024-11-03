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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Феникс - Расинг М
Феникс - Расинг М: обзор матча 03 ноября 2024
Феникс
03.11.2024, воскресенье, 22:30
Уругвай. Примера, 10 тур
0 : 2
Завершен
Расинг М
28'
A. Alaniz
30'
D. Nandin (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Феникс - Расинг М
90'
+5
Желтая карточка
L. Monzón
Желтая карточка
S. Cortelezzi
90'
+4
90'
Замена
F. Andrada
️️️️
A. Alaniz
83'
Замена
L. Monzón
️️️️
A. Pereira
78'
Замена
E. De Los Santos
️️️️
J. Urretaviscaya
Замена
B. Caetano
️️️️
A. Schetino
74'
71'
Желтая карточка
T. Espinosa
Желтая карточка
G. Pereira
69'
Замена
S. Cortelezzi
️️️️
R. Chopitea
61'
Замена
F. Estoyanoff
️️️️
A. Alfaro
61'
Замена
S. de Marco
️️️️
M. Juambeltz
46'
Замена
F. Rodríguez
️️️️
S. Franca
46'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
D. Nandin
28'
ГОЛ! 0:1!
A. Alaniz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Феникс
25
Emiliano Marquez
ВР
24
Juan Álvez
ЦЗ
14
Agustín Alfaro
ЦЗ
13
Guillermo Pereira
ЦЗ
20
Ricardo Chopitea
ЦЗ
20
Santiago Franca
ЦЗ
5
Andrés Schetino
ЦП
16
Braulio Guisolfo
ЦП
17
Mauro Cachi
ЦП
8
Maximiliano Juambeltz
ЦФ
9
Sebastián da Silva
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
Расинг М
25
Rodrigo Odriozola
ВР
4
G. Cotugno
ЦЗ
3
G. Bueno
ЦЗ
4
Hugo Magallanes
ЦЗ
26
Thiago Espinosa
ЦЗ
34
A. Pereira
ЦЗ
23
L. Rodriguez
ЦП
7
J. Varela
ЦП
80
J. Urretaviscaya
ЦП
7
Agustín Alaniz
ЦП
23
D. Nandin
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Феникс
33
Agustín Requena
ВР
28
Facundo Rodríguez
ЦЗ
17
Facundo de León
ЦП
26
Sebastián de Marco
ЦП
11
Fabián Estoyanoff
ЦП
55
Wiston Fernández
ЦП
6
Santiago Scotto
ЦП
24
Santiago Viera
ЦП
17
Sergio Cortelezzi
ЦФ
8
Breno Caetano
ЦФ
Расинг М
1
Renzo Bacchia
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
25
Rodrigo Teliz
ЦП
14
Erik De Los Santos
ЦП
26
M. Caceres
ЦП
21
J. Rivero
ЦП
10
Esteban Da Silva
ЦФ
11
Federico Andrada
ЦФ
8
L. Gorocito
ЦФ
7
Alejandro Severo
ЦФ
3-2-3-2
25
13
20
20
14
24
5
16
17
9
8
3-2-4-1
25
4
26
34
4
3
7
80
7
23
23
20
28
28
20
8
26
26
8
14
11
11
14
20
17
17
20
5
8
8
5
34
33
33
34
80
14
14
80
7
11
11
7
Остались в запасе
Феникс
Расинг М
33
Agustín Requena
ВР
17
Facundo de León
ЦП
55
Wiston Fernández
ЦП
6
Santiago Scotto
ЦП
24
Santiago Viera
ЦП
Главный тренер
Леонель Рокко
1
Renzo Bacchia
ВР
25
Rodrigo Teliz
ЦП
26
M. Caceres
ЦП
21
J. Rivero
ЦП
10
Esteban Da Silva
ЦФ
8
L. Gorocito
ЦФ
7
Alejandro Severo
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Остались в запасе
33
Agustín Requena
ВР
17
Facundo de León
ЦП
55
Wiston Fernández
ЦП
6
Santiago Scotto
ЦП
24
Santiago Viera
ЦП
Остались в запасе
1
Renzo Bacchia
ВР
25
Rodrigo Teliz
ЦП
26
M. Caceres
ЦП
21
J. Rivero
ЦП
10
Esteban Da Silva
ЦФ
8
L. Gorocito
ЦФ
7
Alejandro Severo
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Статистика матча Феникс - Расинг М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Феникс
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 1
01.12.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 14 тур
Феникс
1 : 2
27.11.2024
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
2 : 2
18.11.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 12 тур
Феникс
0 : 6
13.11.2024
Насьональ
Уругвай. Примера, 11 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 0
11.11.2024
Феникс
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Расинг М
1 : 0
20.11.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 2
13.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Информация о матче
Главный судья:
Javier Burgos, Uruguay
Стадион:
Парке Капурро
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