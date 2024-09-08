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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Феникс - Серро Ларго
Феникс - Серро Ларго: обзор матча 08 сентября 2024
Феникс
08.09.2024, воскресенье, 18:30
Уругвай. Примера, 2 тур
1 : 0
Завершен
Серро Ларго
90'
S. de Marco
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Феникс - Серро Ларго
Желтая карточка
M. Perg
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
S. de Marco
90'
Желтая карточка
M. Cabrera
85'
Замена
M. Cabrera
️️️️
S. Cortelezzi
79'
Замена
S. de Marco
️️️️
F. Rodríguez
79'
75'
Замена
️️️️
L. Cosentino
67'
Замена
A. Garcia
️️️️
F. Andrade
Замена
A. Alfaro
️️️️
D.
65'
Замена
S. da Silva
️️️️
M. Juambeltz
65'
Замена
F. de León
️️️️
S. Viera
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Феникс
25
Emiliano Marquez
ВР
24
Juan Álvez
ЦЗ
13
Guillermo Pereira
ЦЗ
24
Maximiliano Perg
ЦЗ
20
Ricardo Chopitea
ЦЗ
28
Facundo Rodríguez
ЦЗ
16
Braulio Guisolfo
ЦП
24
Santiago Viera
ЦП
31
Dudu
ЦП
8
Maximiliano Juambeltz
ЦФ
17
Sergio Cortelezzi
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
Серро Ларго
25
Gino Santilli
ВР
4
Brian Ferrares
ЦЗ
2
Nicolas Cabral
ЦЗ
3
Maicol Agustín Píriz Rodao
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
6
Matías Silva
ЦП
21
Hamilton Pereira
ЦП
10
Luciano Cosentino
ЦП
20
Federico Andrade
ЦФ
33
Sebastián Sosa
ЦФ
19
Julian Contrera
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Феникс
33
Agustín Requena
ВР
40
Agustín da Silveira
ЦЗ
14
Agustín Alfaro
ЦЗ
5
Andrés Schetino
ЦП
17
Facundo de León
ЦП
26
Sebastián de Marco
ЦП
30
Matías Cabrera
ЦП
6
Santiago Scotto
ЦП
9
Sebastián da Silva
ЦФ
18
A. Perez
ЦФ
Серро Ларго
25
Rodrigo Formento
ВР
5
A. Di Pippa
ЦЗ
17
Alan Garcia
ЦЗ
11
Brian González
ЦП
10
Maximiliano Añasco
ЦП
11
Facundo Núñez
ЦП
18
Inti Lopez
ЦФ
23
Thomas González
ЦФ
3-2-3-2
25
24
20
28
13
24
16
24
31
17
8
4-3-3
25
2
3
16
4
6
21
10
19
33
20
31
14
14
31
24
17
17
24
28
26
26
28
17
30
30
17
8
9
9
8
5
5
20
17
17
20
Остались в запасе
Феникс
Серро Ларго
33
Agustín Requena
ВР
40
Agustín da Silveira
ЦЗ
5
Andrés Schetino
ЦП
6
Santiago Scotto
ЦП
18
A. Perez
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
25
Rodrigo Formento
ВР
11
Brian González
ЦП
10
Maximiliano Añasco
ЦП
11
Facundo Núñez
ЦП
18
Inti Lopez
ЦФ
23
Thomas González
ЦФ
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Остались в запасе
33
Agustín Requena
ВР
40
Agustín da Silveira
ЦЗ
5
Andrés Schetino
ЦП
6
Santiago Scotto
ЦП
18
A. Perez
ЦФ
Остались в запасе
25
Rodrigo Formento
ВР
11
Brian González
ЦП
10
Maximiliano Añasco
ЦП
11
Facundo Núñez
ЦП
18
Inti Lopez
ЦФ
23
Thomas González
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
Главный тренер
Хуан Джасинто Родригес
Статистика матча Феникс - Серро Ларго
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Феникс
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 1
01.12.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 14 тур
Феникс
1 : 2
27.11.2024
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
2 : 2
18.11.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 12 тур
Феникс
0 : 6
13.11.2024
Насьональ
Уругвай. Примера, 11 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 0
11.11.2024
Феникс
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Lasso,
Стадион:
Парке Капурро
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