Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фенербахче - Порту
Фенербахче - Порту: обзор матча 25 ноября 2008
Фенербахче
25.11.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 5 тур
1 : 2
Завершен
Порту
63'
К. Казим-Ричардс
19'
Лисандро
28'
Лисандро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Порту
Замена
️️️️
Халк
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
Дейвид
Замена
М. Гонсалес
️️️️
К. Родригес
Желтая карточка
У. Борал
ГОЛ! 1:2!
К. Казим-Ричардс
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Т. Коста
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
Э. Белезоглу
Желтая карточка
Я. Чакмак
Желтая карточка
Фернандо
ГОЛ! 0:2!
Лисандро
Пас отдал
Х. Фусиле
Желтая карточка
Э. Белезоглу
19'
ГОЛ! 0:1!
Лисандро
Пас отдал
Б. Алвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
3
Роберто Карлос
ЛЗ
23
Ясин Чакмак
ЦЗ
25
Угур Борал
ЛП
25
Эмре Белезоглу
ОП
10
Алекс
ЦП
8
Дейвид
ПП
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
Главный тренер
Луис Арагонес
Порту
1
Элтон
ВР
0
Педру Эмануэль
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЛП
5
Фернандо
ОП
5
Томас Коста
ПП
7
Кристиан Родригес
ЛФ
7
Халк
ЦФ
9
Лисандро
РФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Фенербахче
1
Волкан Бабакан
ВР
19
Эндер Тураджи
ЦЗ
6
Ведерсон
ЛВ
17
Али Билгин
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Порту
0
Нуно
ВР
5
Милан Степанов
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
0
Тарик Сектиуи
ЦФ
11
Мариано Гонсалес
РФ
2-1-3-1
1
Демирель
3
Карлос
23
Чакмак
25
Белезоглу
25
Борал
10
Алекс
8
Дейвид
19
Гуиса
4-1-2-3
1
Элтон
7
Фусиле
22
Алвеш
6
Роланду
0
Эмануэль
5
Фернандо
5
Коста
14
Мейрелеш
9
Лисандро
7
Халк
7
Родригес
8
Дейвид
17
Йылмаз
17
Йылмаз
8
Дейвид
25
Белезоглу
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
25
Белезоглу
5
Коста
13
Гуарин
13
Гуарин
5
Коста
7
Родригес
11
Гонсалес
11
Гонсалес
7
Родригес
Остались в запасе
Фенербахче
Порту
17
Али Билгин
ЦП
19
Эндер Тураджи
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
6
Ведерсон
ЛВ
Главный тренер
Луис Арагонес
0
Тарик Сектиуи
ЦФ
0
Нуно
ВР
5
Милан Степанов
ЦЗ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Остались в запасе
17
Али Билгин
ЦП
19
Эндер Тураджи
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
6
Ведерсон
ЛВ
Остались в запасе
0
Тарик Сектиуи
ЦФ
0
Нуно
ВР
5
Милан Степанов
ЦЗ
Главный тренер
Луис Арагонес
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Статистика матча Фенербахче - Порту
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Помощники судьи:
Фермин Мартинес Ибаньес
Роберто Алонсо Фернандес (оба - Испания)
Делегат:
Ярослав Дудл (Чехия)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Посещаемость:
38120 из 50509 зрителей (75%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Фенербахче
Порту
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
Вчера, 23:20
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
Вчера, 22:26
«Чорум» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
7 ноября
1
Суперлига: шансы «Чорума» и «Фенербахче» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
Вчера, 22:26
«Чорум» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
7 ноября
1
Суперлига: шансы «Чорума» и «Фенербахче» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
Вчера, 23:20
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Порту» – «ПСВ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+