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Расписание матчей
Россия. Зимний кубок РПЛ
Нефтчи - Фенербахче
Нефтчи - Фенербахче: обзор матча 15 июля 2023
Нефтчи
15.07.2023, суббота, 14:00
Кубок PARI Премьер, 2 тур
0 : 1
Завершен
Фенербахче
73'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтчи - Фенербахче
Замена
А. Салянский
️️️️
Ф. Озобич
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Кокатюрк
Замена
Р. Аббасов
️️️️
А. Алиев
89'
Замена
Е. Богомольский
️️️️
К. Сайеф
83'
Замена
И. Зульфукарлы
️️️️
О. Булудов
80'
80'
Замена
А. Джику
️️️️
С. Азиз
Замена
Ф. Юсифли
️️️️
Э. Исрафилов
76'
75'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Э. Джеко
73'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Р. Кент
Замена
А. Жабер
️️️️
Э. Махмудов
69'
63'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Д. Росси
63'
Замена
Э. Мор
️️️️
Д. Остерволде
63'
Замена
Ю. Кокатюрк
️️️️
М. Хакан Яндас
63'
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
И. Юкшек
59'
Желтая карточка
В. Арао
Желтая карточка
Э. Исрафилов
55'
Замена
Р. Гаджиев
️️️️
К. Лебон
53'
46'
Замена
В. Арао
️️️️
М. Креспо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтчи
1
Иван Бркич
ВР
19
Азер Салахли
ЛЗ
26
Омар Булудов
ЦЗ
6
Ходжат Хагверди
ЦЗ
22
Килан Лебон
ЛВ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
19
Филип Озобич
АП
10
Азер Алиев
ПП
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гетман
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
77
Райан Кент
ЛВ
19
Мигель Креспо
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Нефтчи
30
Агиль Мамедов
ВР
93
Рза Джафаров
ВР
3
Руфат Аббасов
ЦЗ
21
Исмаил Зульфукарлы
ПЗ
27
Фарид Юсифли
ОП
6
Атаа Жабер
ОП
17
Рахман Гаджиев
АП
19
Егор Богомольский
ЦФ
91
Агададаш Салянский
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
65
Эмир Ортакая
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
34
Бора Айдынлык
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
69
Юсуф Кокатюрк
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
25
Эмре Демир
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
3-4-2-1
1
Бркич
19
Салахли
6
Хагверди
26
Булудов
23
Исрафилов
8
Махмудов
16
Сайеф
10
Алиев
22
Лебон
19
Озобич
20
Салданья
4-3-2-1
1
Баиндыр
24
Остерволде
14
Перес
4
Азиз
26
Осайи-Самуэль
19
Креспо
5
Юкшек
8
Яндас
9
Росси
77
Кент
10
Джеко
10
Алиев
3
Аббасов
3
Аббасов
10
Алиев
26
Булудов
21
Зульфукарлы
21
Зульфукарлы
26
Булудов
23
Исрафилов
27
Юсифли
27
Юсифли
23
Исрафилов
8
Махмудов
6
Жабер
6
Жабер
8
Махмудов
22
Лебон
17
Гаджиев
17
Гаджиев
22
Лебон
16
Сайеф
19
Богомольский
19
Богомольский
16
Сайеф
19
Озобич
91
Салянский
91
Салянский
19
Озобич
5
Юкшек
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
5
Юкшек
19
Креспо
15
Арао
15
Арао
19
Креспо
8
Яндас
69
Кокатюрк
69
Кокатюрк
8
Яндас
24
Остерволде
7
Мор
7
Мор
24
Остерволде
9
Росси
19
Дурсун
19
Дурсун
9
Росси
10
Джеко
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
10
Джеко
4
Азиз
4
Джику
4
Джику
4
Азиз
Остались в запасе
Нефтчи
Фенербахче
30
Агиль Мамедов
ВР
93
Рза Джафаров
ВР
Главный тренер
Игорь Гетман
17
Бурак Капачак
ПВ
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
65
Эмир Ортакая
ЦЗ
34
Бора Айдынлык
ЛВ
25
Эмре Демир
АП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
30
Агиль Мамедов
ВР
93
Рза Джафаров
ВР
Остались в запасе
17
Бурак Капачак
ПВ
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
65
Эмир Ортакая
ЦЗ
34
Бора Айдынлык
ЛВ
25
Эмре Демир
АП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
Главный тренер
Игорь Гетман
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Нефтчи - Фенербахче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
- : -
27.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Смена
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