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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Марибор
Зенит - Марибор: обзор матча 10 февраля 2018
Зенит
10.02.2018, суббота, 12:00
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Марибор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зенит - Марибор
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0
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0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
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3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
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2 : 3
29.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
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- : -
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2 : 1
07.11.2026
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Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
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Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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