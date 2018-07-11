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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Грассхоппер - Зенит
Грассхоппер - Зенит: обзор матча 11 июля 2018
Грассхоппер
11.07.2018, среда, 17:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Зенит
Матч
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Статистика матча Грассхоппер - Зенит
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Матчи команд
Грассхоппер
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- : -
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31.10.2026
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25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
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5 : 1
19.09.2026
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
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Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
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