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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Гонвед
Зенит - Гонвед: обзор матча 29 июня 2019
Зенит
29.06.2019, суббота, 12:00
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Гонвед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Зенит - Гонвед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
- : -
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
МТК
2 : 2
07.11.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Ньиредьхаза
0 : 1
17.10.2026
Гонвед
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Гонвед
1 : 1
11.10.2026
Уйпешт
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
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Зенит
Гонвед
Игрока «Зенита» сравнили с кошкой, которая гуляет сама по себе
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14:47
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Игрока «Зенита» сравнили с кошкой, которая гуляет сама по себе
16:18
1
Дерзкий Володя напал на игроков «Зенита» в Казани
15:43
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15:01
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14:51
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14:47
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2021.07.04 22:51
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2020.02.27 15:22
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