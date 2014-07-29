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Расписание матчей
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Волга - Витязь
Волга - Витязь: обзор матча 29 июля 2014
Волга
29.07.2014, вторник, 18:30
Россия. Кубок, 1/128 финала
3 : 1
Завершен
Витязь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Волга - Витязь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
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Волга
Витязь
В «Сочи» перешел 20-летний полузащитник «Твери» с канадским гражданством
2022.07.10 19:41
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На просмотр в «Томь» прибыли Чеминава и Миюшкович
2017.01.28 14:55
3
Генерального директора тверской «Волги» отстранили от футбола за подделку документов
2016.11.09 21:14
Экс-игрок «Динамо» попал в расширенный список сборной Румынии на Евро-2016
2016.05.12 17:41
«Химки» хотят вернуться в Премьер-лигу за один сезон
2016.05.12 06:54
2
В «Сочи» перешел 20-летний полузащитник «Твери» с канадским гражданством
2022.07.10 19:41
1
Генерального директора тверской «Волги» отстранили от футбола за подделку документов
2016.11.09 21:14
Экс-игрок «Динамо» попал в расширенный список сборной Румынии на Евро-2016
2016.05.12 17:41
«Химки» хотят вернуться в Премьер-лигу за один сезон
2016.05.12 06:54
2
Талалаев: «Смолов станет лучшим бомбардиром РФПЛ»
2016.04.13 10:50
2
На просмотр в «Томь» прибыли Чеминава и Миюшкович
2017.01.28 14:55
3
Товарищеский матч. «Химки» обыграли «Витязь»
2016.03.02 18:41
1
Новосадов: «В КАМАЗе у всех был записан определенный вес, а у меня – знак бесконечности»
2016.01.30 15:09
1
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