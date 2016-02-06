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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Сувон
Спартак - Сувон: обзор матча 06 февраля 2016
Спартак
06.02.2016, суббота, 19:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Сувон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спартак - Сувон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Информация о матче
Стадион:
Лукойл Арена
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Спартак
Сувон
В «Спартаке» приняли решение по Зиньковскому
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Реакция Мостового на желание Жедсона покинуть «Спартак»
Вчера, 15:28
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В «Спартаке» приняли решение по Довбне
Вчера, 14:39
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Появилось объяснение, почему у Даку не получается стать основным в «Спартаке»
16 ноября
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2017.02.07 10:29
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Шалимов: «Важно, чтобы Смолов ближе к официальным играм приобрел уверенность»
2017.02.07 09:41
Товарищеские матчи. «Урал» проиграл «Кубани», «Анжи» побеждает, «Ростов» потерпел поражение
2016.02.09 20:53
1
Матч «Спартака» с «Сувоном» смотрело свыше 29 тысяч зрителей
2016.02.07 08:46
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