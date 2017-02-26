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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Сарпсборг 08
Спартак - Сарпсборг 08: обзор матча 26 февраля 2017
Спартак
26.02.2017, воскресенье, 19:30
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Сарпсборг 08
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спартак - Сарпсборг 08
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
- : -
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Олесунн
2 : 4
11.10.2026
Сарпсборг 08
Информация о матче
Стадион:
Лукойл Арена
Новости команд
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Спартак
Сарпсборг 08
Карседо честно ответил, почему не вернул Дзюбу в «Спартак»
19:19
Тренер «Спартака» Карседо описал Мостового одним словом
17:51
3
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
16:58
12
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
16:10
Карседо: «Спартак» – один из самых исторически значимых клубов Европы»
15:38
2
Карседо честно ответил, почему не вернул Дзюбу в «Спартак»
19:19
Тренер «Спартака» Карседо описал Мостового одним словом
17:51
3
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
16:58
12
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
16:10
Карседо: «Спартак» – один из самых исторически значимых клубов Европы»
15:38
2
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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