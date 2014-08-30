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Смена - СКА-Хабаровск
Смена - СКА-Хабаровск: обзор матча 30 августа 2014
Смена
30.08.2014, суббота, 10:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Смена - СКА-Хабаровск
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0
0
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0
0
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